Арта та "гарматне м'ясо": як протидіяти тактиці росіян на фронті

Тактика росіян на фронті – артилерія та "гарматне м'ясо". Однак їй можна ефективно протидіяти, якщо руйнувати логістику ворога.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, як окупанти діють під Бахмутом.

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Слід руйнувати логістичні шляхи

Світан зазначив, що для того, аби арта й "гарматне м'ясо" ефективно працювали, їм потрібне постійне ефективне логістичне забезпечення. Тоді за підтримки арти єдине, що може робити "гарматне м'ясо" – це масовістю подавляти вогневі точки ЗСУ, аби просуватись. За таких умов один батальйон за день "з'їдає" 15 – 20 машин боєприпасів.

Підвезення боєприпасів і снарядів, через роботу наших HIMARS, проходить лише в певному логістичному вигляді,

– зауважив військовий експерт.

Світан про те, як протидіяти тактиці росіян на фронті: дивіться відео

Ворога можна обійти з тилу

Льотчик-інструктор продовжив, що для ефективно протистояння, наприклад, на Бахмутському напрямку, ЗСУ слід зайти в тил цього угруповання, наприклад з Лисичанська. Атакувати в лоб не треба, слід зайти в тил і перерізати логістику. Потому цього угруповання вистачить на тиждень роботи з армійських запасів.

"Тут комплексний підхід до вирішення такого роду проблем. Один з таких – це правильна побудова й виконання наступальних дій чи дій пов'язаних з відсіченням ворога від логістичних ланцюгів", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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