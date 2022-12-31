Яковенко назвав головну мотивацію росіян, аби підтримувати війну

З початку війни Кремль засобами своєї пропаганди намагається пояснити росіянам, чому Росія почала війну проти України, і замотивувати їх йти до російської армії. Були спроби налякати росіян, що якби Москва не почала війну проти України, то вона б напала на Росію. Але такі лякалки вже не працюють.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він назвав ще одну спробу замотивувати росіян: мовляв, у війні на боці України беруть участь військові НАТО. Але жодного з них ніхто в Росії не бачив.

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Єдиний порятунок від злиднів

На його думку, єдиний мотив, що має схилити людей піти на фронт та лягти в український чорнозем, – це матеріальний стимул. І в останній час він дуже переконливо працює, але не для всіх.

В Росії демонструють нескінченні рекламні ролики про те, що дідусь не може повернути кредит чи не може купити подарунок внучці. І тут син говорить, все добре, дід, я завербувався до армії, тепер грошей буде скільки завгодно, а кредити можна не платити,

– мовить журналіст.

На його думку, цей мотив, в умовах, коли на фронт переважно йдуть люди з депресивних регіонів, де маленька зарплата, добре працює. Людей заохочують воювати тільки заради грошей, війна виявляється єдиним порятунком від злиднів.

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Переламати хребет путінському фашизму

Яковенко згадав, як Владімір Путін на зустрічі з матерями військових, серед яких лише одна була справжньою, говорив їм: мовляв, ви все одно помрете від горілки чи наркотиків, яка вам різниця.

Путін переконував їх: краще мені віддайте свого сина, я його пристрою в український чорнозем, від цього Батьківщині буде велика користь. Інших варіантів немає,

– зауважив опозиціонер.

За його словами, головне наше завдання переламати хребет путінському фашизму.

"Думаю, що ЗСУ це зробить найближчим часом. Щодо найближчого часу, не знаю. Але шанс, що у 2023 році це відбудеться, є", – наголосив Ігор Яковенко.

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