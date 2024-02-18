Якою може бути смерть Путіна: Романова сказала, що відомо про спадкоємців диктатора

На тлі чуток про погіршення здоров'я Владіміра Путіна і навіть його смерті майбутнє Росії залишається неясним. Серед можливих кандидатів на пост президента є як його родичі, так і люди з близького оточення.

Такою думою з 24 Каналом поділилася голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що смерть Путіна настане дуже скоро. І коли прийде кінець – усі скажуть, що "його вбили свої ж".

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"Ми дотепер не впевнені, як помер Йосип Сталін. Він лежав довго на підлозі й охорона боялася когось викликати. Чи могли його врятувати – не знаю. Але те, що йому помогли загинути видно навіть по документах. Я б дуже хотіла, щоб Путін лежав у калюжі власної сечі одну добу, потім іншу. Якщо його не отруїли, то хай би просто не підійшли. Кінчиком лакованого взуття відсунули і пішли далі", – сказала Романова.

Владімір Путін заподіяв чимало лиха своєму близькому оточенню, усі померли при загадкових обставинах. Відтак на нього може чекати схожа доля:

сірого кардинала Петербурга Романа Цепова могли отруїти радіоактивною речовиною, досі не знайшли виконавця вбивства;

ексглава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який понад 20 років був кухарем очільника Кремля, загинув в авіакатастрофі;

колишнього мера Петербурга Анатолія Собчака, якого російський президент вважав своїм вчителем, також, імовірно, отруїли.

Про можливих спадкоємців

Ольга Романова розповіла, що Владімір Путін надзвичайно боїться після своєї смерті залишити якогось наступника. Проте все-таки є 3 кандидати.

Старша дочка Марія, яка народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді. Молодша дочка Катерина, яка народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені. Син секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева – міністр сільського господарства Дмітрій Патрушев, який народився 13 жовтня 1977 року.

Попри санкції США і Євросоюзу, дочка Путіна Марія Воронцова під час повномасштабної війни продовжує публікувати свої статті в наукових журналах Америки й Швейцарії.

"Якщо комусь з них перед смертю Путін передасть "кермо правління" Кремлем, спочатку всі будуть усміхатися, дочекаються поки помре, а потім розірвуть на друзки. Ці люди ніхто. Не можна передавати владу синам та дочкам. Уже донька Бориса Єльцина Тетяна Юмашева обрала нам Путіна. Вона взагалі хто? Ніхто. Не має ні політичних, ні наукових досягнень, ні освіти. І зараз видають одну з двох дочок або синочка Патрушева – вони хто? Ніхто", – констатувала голова благодійного фонду.

Що ще відомо про наступників Путіна