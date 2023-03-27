Режим – божевільний: Гудков припустив, як Путін може розправитися з продюсером Пригожиним
У мережі оприлюднили аудіозапис, де нібито російський мільярдер Фархад Ахмедов і продюсер Йосип Пригожин критикують режим Владіміра Путіна, а також жаліються на невтішне майбутнє Росії. Враховуюче сказане, можна припустити, що розмова відбулася близько 2 місяців тому. Та якщо цей запис підтвердиться, то з Пригожиним можуть розправитися.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він припустив, що це може бути все, що завгодно.
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"Аж до фізичного усунення – тортури, тюрма, вбивство. Ви ж бачите, режим – божевільний. Він же не зупиниться ні перед чим", – заявив він.
Гудков припускає, що, можливо, щось таки відбулося, що цей аудіозапис оприлюднили лише нині.
"Можливо, він лише дійшов. Можливо, лише зараз була можливість надіслати його. Там тисяча варіантів", – зауважив російський опозиційний політик.
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Хто міг зробити аудіозапис
Він зазначив, що, можливо, цей запис був зроблений певною західною спецслужбою, яка довго думала – чи давати його українцям.
"А який буде ефект, чи не буде зворотного ефекту?" А потім вирішили, домовилися, надали. Можливо, це був запис ФСБ. І певні розумні люди його звідти дістали й передали тому, кому треба. І на це пішло 2 місяці, допустимо,
– розказав він.
На його думку, можуть бути різні варіанти, чого аудіозапис оприлюднили лише нині.
"Ми можемо лише припускати й здогадуватися, чи що там, чому цей запис чекав 2 місяці свого слухача та глядача. Це могло відбуватися з різних причин", – сказав Гудков.
Невипадковість
Він припускає, що, можливо, це й невипадковий збіг, що такий аудіофайл оприлюднили після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна.
"Цей ордер – удар не стільки по Путіну, а скільки по елітах. Коли ви, хлопці, або думайте, або поїдете потягом в Гаагу. І там місць вистачить всім", – заявив російський опозиційний політик.
Що відомо про можливу розмову Ахмедова і Пригожина
- У мережі оприлюднили аудіозапис, де нібито російський мільярдер Фархад Ахмедов та російський музичний продюсер Йосип Пригожин, які роками збагачувалися завдяки Кремлю, нарікають на режим Владіміра Путіна. Ймовірно, цей запис був зроблений близько 2 місяців тому.
- У розмові голос, схожий на голос олігарха Ахмедова, назвав російського диктатора "сатаною" і додав, що той "ніколи не був справжнім лідером", а радше "медіагероєм". Натомість голос, схожий на голос продюсера Пригожина, заявив, що, "в принципі, той поховав російський народ".
- На аудіозапис відреагував Йосип Пригожин. Він почав виправдовуватися за сказане й заявив, що ця розмова – нібито фейк та постанова, яку згенерувала нейромережа.