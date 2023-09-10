Як Путін покарав Суровікіна: відома нова посада російського генерала

Сєргєй Суровікін раніше командував армією російських загарбників в Україні. Його зняли з цієї посади після невдалого заколоту ватажку найманців Євгенія Пригожина в Росії.

Сєргєй Суровікін отримав нову посаду. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Ким тепер працює російський генерал

Воєнний злочинець міг стати головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, всі представники ради міністрів оборони СНД підтримали його кандидатуру одностайно.

Нагадаємо, що депутат російської держдуми Віктор Заварзін раніше повідомляв схожу інформацію. За його словами, генерал начебто обійняв посаду в Співдружності Незалежних Держав. Однак у Кремлі офіційно не повідомили про нову посаду Суровікіна.

Як повідомлялося раніше, Суровікін перебував під арештом після того, як бунт Пригожина провалився. Генерал підтримував хороші зв'язки з ватажком найманців, міг знати про заколот вагнерівців заздалегідь та навіть сприяти невдалій спробі перевороту у Росії. Через це він, ймовірно, потрапив у немилість до російського диктатора Владіміра Путіна.

Що кажуть експерти про майбутнє Суровікіна