Це сигнал – можемо робити будь-що, – Шейтельман про відсутність реакції путіна на "бавовну"

У тимчасово окупованому росією Криму останніми днями пролунала низка вибухів. Безумовно, це територія України, хоча кремлівський диктатор путін так не вважає. Однак він особисто ніяк не відреагував на ці події.

Відсутність реакції путіна на "бавовну" на півострові може бути певним сигналом. Про це в ефірі 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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За його словами, так не лише знищували російські військові об'єкти на території Криму, а й "перевіряли" путіна – як він відреагує на низку вибухів. Так само як він намагався "перевірити" реакцію Заходу на його звірства – введуть чи ні ще більше санкцій після чергового "прильоту" по українських містах.

Ми теж перевіряли путіна. 10 днів Крим обстрілюється. Ви ж пам'ятаєте, яку заяву з цього приводу зробив путін? Правильно – ніякої,

– зауважив політтехнолог.

Тож на думку Шейтельмана, для нас – "це однозначний сигнал, що можемо робити будь-що".

"путін ніколи не наважиться… Справді ж, 10 днів б'ють по тому, що він вважає своєю територією. Ми ж розуміємо, що це Україна. Але ж усе російське політичне керівництво каже, що це територія росії. І коли там вибухають аеродроми, склади – усі мовчать. Чого ми тоді повинні боятись?", – додав він.

Дивіться повністю інтерв'ю з Шейтельманом: відео

Вибухи в Криму: що відомо

Протягом 19 – 20 серпня вибухи були біля Євпаторії, Севастополя, Керчі.

Окупанти ввечері говорили про роботу ППО. Мовляв, "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".

20 серпня сильний вибух пролунав біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. Окупанти заявили, що впав безпілотник. Кажуть, що не збили його, бо летів низько.

Також зранку чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії.

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