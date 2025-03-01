Відчуття катастрофи: як у США реагують на зустріч Зеленського і Трампа
- У США виникли різні реакції на події в Білому домі під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
- Серед американців існують різні думки: деякі вважають, що Зеленський проявив неповагу, інші – що адміністрація Трампа спровокувала конфлікт.
- Після подій Трамп і Зеленський дали коментарі, де обоє висловили свої погляди на ситуацію, але жодна зі сторін не вважає, що ситуація склалася на їхню користь.
Поки ми оговтуємося від учорашнього, коротко розповім про реакцію у США на те, що трапилося в Білому домі.
Думки американців розділилися
На місці серед колег-журналістів було відчуття залізничної катастрофи – чогось, що зійшло з рейок різко і несподівано, абсолютно вийшовши з-під контролю. Про це заявив Остап Яриш, інформує 24 Канал.
Читайте також Європа – наш єдиний союзник? Що робити Україні просто зараз
Панувала атмосфера цілковитого шоку, при чому через зовсім протилежні причини. Когось приголомшила поведінка Дональда Трампа, інших відверто обурили слова Володимира Зеленського.
Зараз у США бачу дуже різні враження, але здебільшого їх можна розділити на три частини. Думки зіткані з ефірів американських медіа, коментарів законодавців, аналітиків, та інших заяв по різні сторони дискусії.
1) Зеленський виявив велику неповагу до Трампа та американського народу. Як мінімум, він повинен перепросити, як максимум – піти у відставку. Український президент не в позиції щось пред'являти американцям, і тим паче ставити свої умови. Трамп прагне якомога швидшого миру, а Зеленський не просто невдячний за це – він довів, що хоче продовження війни та смертей. Трамп захищає інтереси Америки і не мовчатиме, коли до нього звертаються таким тоном. Сьогодні він проявив справжнє лідерство, поставивши Зеленського на місце – на відміну від Джо Байдена та попередніх адміністрацій.
2) Адміністрація Трампа влаштувала заздалегідь сплановану провокацію і заманила президента України в пастку. Це – чорний день в історії американської дипломатії та Америки в цілому. Білий дім остаточно став майданчиком для поширення російської пропаганди. Президент США зрадив союзників і відкрито пристав на сторону Кремля. Натомість Зеленський проявив гідність і не побоявся дати публічну відсіч погрозам Трампа. Єдиний, хто поводився в Овальному кабінеті по-президентськи – це Володимир Зеленський.
3) Зеленський зробив помилку, яка коштуватиме Україні дуже дорого. Йому забракло мудрості не встрягати в перепалку з Джей Ді Венсом і Трампом перед камерами. Якщо ви – лідер країни, якій критично необхідна американська підтримка, то влаштовувати публічну суперечку з президентом США в Овальному кабінеті (а особливо з Дональдом Трампом) – дуже погана ідея. Потрібно було зосередитись на підписанні угоди про надра.
Ні США, ні Україна від цього не виграли. Єдиний, хто святкує, – це Владімір Путін.
Це з того, що бачив і чув я.
До теми Трамп наказав перевірити, чи можуть США призупинити постачання зброї до України, – WSJ
Крім цього, після бурхливих подій в Білому домі Трамп коротко поспілкувався з журналістами, а Зеленський дав розлоге інтерв'ю в прямому ефірі для FOX News. Далі наведу головні тези:
Дональд Трамп: "Я хочу негайного припинення вогню, а Зеленський хоче далі воювати, хоча він не має козирів. У нього є козирі лише разом з підтримкою Америки. Він грає надто самовпевнено і хоче підписати нас на це, але ми цього не зробимо. Він повинен погодитись на мир, а не казати: "Путін те, Путін се". Або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без карт в руках – і ми подивимось, що у вас вийде".
Володимир Зеленський: "Українці дуже вдячні американському народу за підтримку, і ми розраховуємо на дружні відносини надалі. В Білому домі в нас була відверта розмова, як і має бути з партнерами, хоч і напружена. Думаю, що воно не вийшло добре для жодної зі сторін. Ми хочемо миру як ніхто інший, але це має бути справедливий і тривалий мир з гарантіями безпеки. Ми не зможемо просто пробачити Путіну після всього, що Росія скоїла. Чи повинен я вибачитись перед Трампом? Я його поважаю, але я не впевнений, що зробив щось погане, – хоча, можливо, дещо було слід обговорити поза камерами. Чи піду я у відставку? Це має вирішувати український народ".
Такі справи. Дивимось, як ситуація буде розвиватись на вихідних – і далі, коли пристрасті трохи вщухнуть. Чесно, не знаю, в який бік це все може повернути.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.