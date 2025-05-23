Вбивство Портнова: як не упустити шанс реформувати адвокатуру

Портнова вбили. Він мав неабиякий вплив не лише на систему судів, а й на спільноту адвокатів, звідки лави суддів, як правило, і поповнюються. І підривати міць судової гілки влади – це одна зі стратегічних цілей Росії. Ослаблювати судову гілку влади – це підривати державність.

Обурливий закон Портнова пережив свого лобіста

Саме тому у 2012 році за Януковича, Портнов лобіював закон "Про адвокатуру", який писався для того, щоб монополізувати владу в спільноті адвокатів і перетворити адвокатів на кріпаків. Адвокатам заборонено критикувати керівництво асоціації. Неугодних можуть позбавити свідоцтва, а значить такі неугодні втрачають право займатися адвокатською діяльністю. Так забирається право на професію. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Читайте також Вбивство ексрадника Януковича Портнова в Іспанії: все, що відомо

Конституційний суд зараз не поспішає розглядати скаргу, яку подав один з адвокатів, наголошуючи, що такий стан речей порушує його права. Тоді, коли кріпацтво в адвокатурі легалізували, можна було прочитати от такі заголовки: "Портнов у захваті від свіжоухваленого Закону про адвокатуру".



Новина за 2012 рік / Скриншот з Liga Zakon

Закон, від якого був у захваті нині вже покійний Портнов, як виявилося, пережив самого Портнова. Цей закон діє і досі і громадська ініціатива "Голка" писала детально про те, чому слід реформувати адвокатуру. Що ж сталося в результаті цього закону?

Соратниця кума Путіна Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова очолила Асоціацію адвокатів, яка стала монополією. За 12 років ситуація не змінилася, хоча той таки закон не дозволяє головувати в Асоціації одній людині більше як 10 років. Спікером цієї Асоціації є Олексій Шевчук – колишній адвокат ще одного нині вже мертвого державного зрадника Іллі Киви.

До речі, Шевчук балотувався на виборах, і низка адвокатів є політиками. І журналісти мають право інформувати виборців про цінності кандидата і його діяльність. Далеко ходити не треба, депутатом Київради від ОПЗЖ став адвокат Медведчука – Ігор Кириленко. Він і досі має представницький мандат у столиці, як і всі ті, хто отримав мандати від заборонених партій.

Ну і тут також варто нагадати, що ми рік тому проводили дослідження і виявили кремлівську телеграм-мережу. До неї увійшли десятки каналів, зокрема канал Портнова, Бужанського та адвоката не України Ростислава Кравця.

З ким в Україні судився Портнов

Адвокати – стратегічно важлива спільнота для Росії, бо саме там можна шукати тих, хто допоможе дестабілізувати владу в країні і в стратегічній перспективі допомагати легалізувати дії окупантів. Але є ще одна не менш стратегічно важлива спільнота – журналісти, які будують інформаційне поле, спростовують фейки і викривають тих, хто шкодить державності.

Тому журналісти і громадські активісти завжди були мішенню для Портнова. З ким і за що судився Портнов? Легше, щоправда, сказати з ким не судився.

Але скорочений перелік от такий:

з "Громадським", щоб прибрали з доступу громадян відео випуску, де йдеться про те, що Портнов міг бути причетний до організації окупації Криму. Тут слід відзначити роль Верховного Суду, який на час розгляду справи зупинив рішення апеляції, яким редакцію зобов'язали видалити відео;

з "Радіо Свобода", зокрема з представницею проєкту "Схеми" Наталією Седлецькою, яка після того, як редакційне авто підпалили, написала пост про те, що може бути зв'язок із Порновим. Портнов виграв апеляцію;

з Рухом ЧЕСНО, аби його профіль видалили з "Реєстру Zрадиників". Портнов виграв апеляцію;

проти Lb.ua порушували справу, шефредакторка Соня Кошкіна написала про те, що її та колег обіцяли запроторити за ґрати в часи Януковича.

Адвокати зашкварних клієнтів взялися прочищати дорогу в політику

Що ж відбувається зараз? Народні депутати планують найближчим часом розглянути у другому читанні законопроєкт Григорія Мамки (обраний від ексОПЗЖ) та адепта фсб-в-рясах Максима Бужанського (12320). Вони і ще кілька колег хочуть заборонити журналістам ототожнювати адвокатів із клієнтами.

Так, у світі не ототожнюють адвоката із клієнтом і так само має бути і в Україні. Але от такий законопроєкт, який подали на вимогу Асоціації імені Ізовітової, точно робиться виключно для того, щоб очистити дорогу в політику таким адвокатам, які системно підтримують ватників не у залі суду, а на екранах телевізорів і формують відповідним чином інформаційне поле.



Ілля Кива і адвокат Шевчук / Фото надала авторка

Також новий законопроєкт додасть інструментів тиску на журналістів і тоді вже боятимуться говорити не тільки адвокати, а й журналісти – це саме те, чого хотів досягнути Портнов.

Тому після смерті Портнова у нас відкривається вікно можливостей. І профільний комітет, який очолює народний депутат Денис Маслов ("Слуга народу") мав би докласти всіх зусиль, аби провести реформу адвокатури і демонополізувати сектор, а не втілювати доктрини Портнова, ініційовані нардепом Мамкою.