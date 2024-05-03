Це не буде пряме боєзіткнення: військовий експерт припустив, як Росія атакує НАТО

Видання The Times повідомило про те, що Естонія, Латвія, Литва почали масштабне зміцнення своїх кордонів з Росією. Однак бойового зіткнення Росії та країн НАТО найближчим часом не буде.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Росія вже розпочала гібридну війну. Навіть, якщо Кремль наважиться на наступ на Балтію, вони зазнають поразки в першу секунду.

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Гібридна війна

За словами Світана, не буде прямого боєзіткнення росіян та військ НАТО. Натомість буде гібридна війна, така, яка була на Донбасі у 2014 – 2015 роках. В країнах Балтії вже почали "вимальовуватись" проросійські політики, які неоднозначно відгукуються щодо війни Росії з Україною, тимчасово окупованих українських територій.

Це вже початок гібридної війни. Інфільтрація російських спецслужб в країнах Балтії ніколи не зупинялась, вони були там зрощені 100 років тому. Початок буде саме такого рівня,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Ймовірний наступ

Зараз росіян, за словами Світана, не цікавлять країни Балтії в плані воєнних дій, адже зараз вони зосереджені на війні з Україною. Початок цього процесу вже є, однак для наступу потрібні роки.

Росіянам потрібно 5 – 7 років для того, щоб перегрупуватися, відновити запаси для того, щоб рухатись в бік країн НАТО. До того, як росіяни спробують піти на країни Балтії, ці країни будуть мати зброю НАТО,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Також він додав, що якби Росія зараз перекинула все своє військо до країн Балтії, то, ймовірно, росіяни б змогли "пройтись" по кількох країнах. Естонія б постраждала першою.

Однак є важливий момент – будь-який наземний крок росіян в сторону Балтії зустріне авіаційну компоненту країн НАТО. Буде удар в першу секунду авіаційними, далекобійними засобами ураження та ракетами.

Буде серйозне ураження росіян на глибину до 2 тисяч кілометрів, до Уралу точно,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Гібридна війна Росії: останні новини

Члени НАТО занепокоєні гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу. За повідомленням НАТО, протягом останніх тижнів були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.

Росія надіслала свого агента Сергія Черкасова під виглядом бразильця Віктора Мюллера-Феррейри на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. З 2018 року він вивчав міжнародні відносини в Університеті Джонса Хопкінса (Балтімор, США).

У німецькій Баварії затримали двох шпигунів, які працювали на спецслужби Росії. Вони хотіли зірвати військову допомогу Україні.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Росія захопить країни Балтії за 7 днів. За його словами час реакції НАТО – 10 днів.