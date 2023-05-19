Росія хвалиться "знищенням" 70 HIMARS в Україні, хоча їх тільки 20: брехня окупантів у цифрах

Російське Міноборони у щоденних зведеннях інформує про нібито успішне "знищення" західної техніки в Україні. Однак дані Міноборони про "знищену" техніку значно вищі за кількість озброєння, яке реально має Україна.

Після того, як Україна отримала від США системи залпового вогню M142 HIMARS, російське Міністерство оборони в кожному своєму зведенні згадує про "знищення" пускових установок. Якщо вірити даним Росії, то виходить, що окупанти "знищили" понад 70 пускових установок РСЗВ, хоча Україні їх передали близько 20.

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Росія знайшла в Україні близько 50 "зайвих" HIMARS

За версією пропаганди, російські війська "знищили" майже всі американські САУ Paladin. У січні 2023 року США відправили Україні першу партію БМП Bradley – 60 одиниць. Відомо, що ці БМП потрібні Україні саме для контрнаступу, який Київ ще не розпочинав.

Та вже у квітні російське Міноборони розповіло "міфічно-героїчну історію" про те, як їхній капітан "у складі штурмового загону відбив атаку, "знищив" чотири машини американського виробництва Bradley та підбив ворожий танк".



Скільки західної техніки Росія буцімто "знищила" в Україні / Інфографіка "Слово і діло"

У лютому Міноборони Росії повідомило про "знищення" норвезького зенітного комплексу NASAMS, які Україна отримала тільки восени. Також після атаки 16 травня на Київ росіяни заявили, що "знищили" ЗРК Patriot, що теж виявилося брехнею.

У Повітряних Силах ЗСУ наголосили, що одним "Кинджалом" неможливо було знищити ЗРК Patriot. Тим паче, що наші сили ППО збили всі "Кинджали" та натякнули, що ЗРК Patriot успішно працював під час атаки 18 травня. Врешті-решт, брехню Росії спростували в Пентагоні, заявивши, що полагодили ЗРК Patriot.

У травні стало відомо, що Велика Британія вирішила поставити Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Хоча у ЗСУ ще не підтверджували, що ракети вже в Україні, але росіяни заявляють, що "перехопили вісім ракет".

Також Росія забрехалася щодо "знищених" літаків в Україні. Влітку 2022 року ВВС News Україна акцентувало, що загалом, за підрахунками оборонного відомства Росії, з початку війни російські війська нібито "знищили" вже 187 українських літаків.

При цьому аналітичний центр Global Firepower сповіщав, що станом на 2021 рік Збройні Сили України усього мали 172 літаки.