Держава-крадій: як Росія вивозить і продає українське зерно

Російська Федерація назавжди увійде в історію не лише як країна, що не створила нічого цінного для світу, але й як найбільше терористичне угруповання з часів нацистської Німеччини. Із початку повномасштабної агресії загарбники не лише скоюють екоцид та руйнують об'єкти інфраструктури, але й намагаються вкрасти абсолютно все, що тільки можна вивезти з наших земель.

Згідно з офіційними повідомленнями, країна-терорист почала нищити зерносховища на підконтрольних їм територіях фактично на початку повномасштабного вторгнення. Паралельно з цим окупанти миттєво налагодили схеми з вивезення врожаю з окупованих населених пунктів. За даними NASA Harvest, лише за 2022 рік росіяни зібрали на Півдні України пшениці на понад 1 мільярд доларів. Крім того, з 24 лютого по 3 жовтня минулого року, згідно з оцінками Associated Press, держава-агресорка вивезла "віджатого" в українських фермерів зерна на 530 мільйонів у.о. Процес надмасштабних крадіжок триває й досі, а точну суму збитків від подібного підходу окупантів до тотального розграбування України оцінити просто неможливо. В який спосіб росіяни вивозять та продають наше зерно, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Спекуляція на голоді

Росія завжди конкурувала з Україною в аграрній сфері, адже була серйозним гравцем на азійському та африканському ринках продовольства. То ж на початку повномасштабного вторгнення, окрім виключно військового тиску, Москва завдала дуже потужний удар по нашій економіці. Заблокувавши можливість експорту зернових морським шляхом, рашисти почали завдавати ударів по терміналах та сховищах – тільки б знищити українських аграріїв, а паралельно ще й досягнути стрімкого збільшення цін у світі.

Загарбники створювали неабиякий тиск на інші країни, адже просували наратив про те, що опір України призводить до неконтрольованих ризиків та стане причиною голоду в Африці та багатьох державах Азії.



Африка та Азія критично залежать від постачання продовольства з України / Фото republika.co.id

Миттєве знищення логістичних ланцюгів постачання та повний виліт України з ринку викликав занепокоєння з боку ООН та багатьох інших міжнародних організацій, оскільки цілком міг призвести до неконтрольованих наслідків. Усі пам'ятали хлібні бунти в Єгипті, які стали причиною революції та тривалої політичної невизначеності. Додати до найбільшого з часів Другої світової виклику ще й проблеми з масовим голодом та дестабілізацією не хотів ніхто. То ж 22 липня 2022 між Україною, Туреччиною, ООН та країною-терористкою була підписана так звана угода про зерновий коридор, згідно з якою Київ міг хоча б частково відновити постачання врожаю морським шляхом. Звісно, такі "поступки" окупанти пояснили "гуманними міркуваннями", однак насправді всім відомо, що росіяни просто не могли надалі ефективно контролювати вихід з південних портів після ураження крейсера "Москва".



Потоплення флагмана Чорноморського флоту Росії відкрило можливість морського експорту зерна Україною / Фото з соцмереж

За увесь час, коли Україна перебувала у повній морській блокаді, рашисти доволі серйозно змогли просунутися на ринках експорту зерна. Тоді як Київ лише в обмеженій кількості відправляв свій врожай у Європу, то Китай, Єгипет, Туреччина і низка інших держав активно заміняли недоотримані олію та зерно російською продукцією. Відкриття ж зернового коридору трохи позбавило окупантів монополії, то ж згодом вони почали заявляти про вихід Москви з домовленостей, затримувати судна та всіляко намагатися зірвати угоду. Адже Росію зовсім не влаштовує, що Україна може отримувати досить значні суми від такої торгівлі. Ба більше, наявність конкуренції також заважає Москві реалізовувати свою та крадену продукцію. Оскільки Кремль зіштовхнувся не лише зі збором великого врожаю у себе, але ще й додав до нього мільйони тонн крадених культур, які просто не здатен реалізувати повною мірою (чимало клієнтів відмовилися від придбання зерна у Росії, або ж побоювалися придбати крадене українське).

Україна зазнає шалених збитків

Крім сильного звуження можливостей по продажу врожаю, українські аграрії з окупованих територій зіштовхнулися ще й із тим, що орда послідовно перекрила їм можливість для виживання. На тимчасово захопленій Москвою частині Херсонської та Запорізької областей загарбники заборонили фермерам займатися своєю діяльністю без отримання російського паспорта та дозволів на сільськогосподарські роботи.

Майже одразу після окупації сотні підприємств зіштовхнулися з вибором: продати десятки тисяч тонн фруктів, овочів та зернових загарбникам, або ж дати врожаю зіпсуватись. Чимала кількість аграріїв під тиском обставин, а подекуди й через погрози розстрілами, були змушені погодитися на умови росіян та почати возити свою продукцію до Криму, де у них викупали все за вкрай низькими цінами. Паралельно з цим росіяни викрадали у людей техніку, мінували поля та в інший спосіб заважали виживати. Через це фактично збанкрутували майже всі, хто не погодився на співпрацю з росіянами.

Збитки, які путінські посіпаки нанесли Україні в цілому та аграріям на Півдні, важко порахувати, адже досі невідомо, чи взагалі ця галузь зможе відновитися після деокупації. Особливо за умов, коли рашисти підірвали дамбу Каховської ГЕС та знищили життєво необхідні для отримання врожаїв зрошувальні системи.



Зрошувальні канали, які росіяни залишили без води через підрив Каховської ГЕС / Інфографіка BBC

Як Туреччина, Єгипет та інші країни скуповують українське зерно

Загальна схема, за якою росіяни продають крадену у нас продукцію, залишається незмінною з початку повномасштабного вторгнення. За даними джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, загарбники укладають угоди про постачання своєї продукції на різноманітні російські компанії. Крадене зерно ж вивозять через порти у Криму або напряму в інші країни, або з перевантаженням на інші кораблі (у випадку, якщо хочуть приховати сліди злочину).

Ба більше, аби втаємничити процес пересування кораблів та унеможливити їх відстеження, рашисти встановили у Криму та на Тамані спеціалізовані глушилки сигналу, завдяки яким геолокація суден взагалі не відображається на карті.

Це є вкрай грубим порушенням безпеки судноплавства та має призводити до ануляції страховки, однак допоки у Таманській та Керченській протоках не сталося серйозних аварій, міжнародне товариство на подібне чомусь закриває очі.



Зона роботи глушилок GPS-сигналів, де неможливо відстежити маршрути кораблів / Скриншот MarineTraffic

Яскравим прикладом, як працюють злочинці, може слугувати діяльність групи компаній "Петрохлеб", до якої входять:

ТОВ "Петрохлеб-Кубань", зареєстрована у Краснодарі за адресою: вулиця Червона, будинок 124, будівля Б, офіс 60. Власником цієї фірми є Максим Фісік.



Вихідні дані ТОВ "Петрохлеб-Кубань" / Скриншот з російських сайтів

ТОВ "Кубанская морская компания", що працює в тій самій будівлі, але в офісі 460, та належить тому ж підприємцю.



Вихідні дані ТОВ "Кубанская морская компания" / Скриншот з російських сайтів

За цією ж адресою в офісі 57 зареєстрована ТОВ "Хлебком" (документально оформлена на Олексія Чередніченка).



Вихідні дані ТОВ "Хлебком" / Скриншот з російських сайтів

Санкт-Петербурзька ТОВ "Костер", розташована в офісі 706-2 на Гапсальській вулиці у будинку 5 із літерою "А". Володіє компанією Уляна Фісік.



Вихідні дані ТОВ "Костер" / Скриншот з російських сайтів

Фактичним власником усіх цих ТОВ є Максим Фісік, однак "Хлебком" він переписав на свого підлеглого та заступника комерційного директора "Петрохлеб-Кубани" заради уникнення санкцій. Адже саме ця фірма займається вивезенням зерна з окупованих українських територій.

"Кубанская морская компания" своєю чергою є власником та оператором морських суден, а "Петрохлеб-Кубань" займається легалізацією продукції, перевалюючи її на рейдових стоянках 451 та 471 в акваторії порту "Кавказ" на інші кораблі. Після цього вже буцімто російське зерно пливе у Туреччину, Єгипет, Ліван та інші країни, які офіційно скуповують продукцію.

Згідно з даними кримінального провадження, яке розслідують українські правоохоронці, масштаби крадіжок, скоєні групою "Петрохлеб", просто вражають. З листопада 2022 по березень 2023 року Фісик та поплічники отримали понад 23 мільйони доларів. При цьому у схемі вивезення зерна брали участь й судна, зареєстровані у країнах Євросоюзу.

Vera, Nadezhda і крадіжка

Так, за даними джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, з 25 жовтня по 14 листопада 2022-го 23,5 тисячі тонн кінцевому покупцю переправляли балкером St. Olga (IMO 9493224), власником якого є грецька LEVANTE SHIPPING BIB INC.



Судно St. Olga, яким росіяни перевозили крадене на Херсонщині зерно / Фото MarineTraffic

Для завантаження балкера сільськогосподарську продукцію з Криму до порту "Кавказ" везли інші кораблі – Vera (IMO 8602957) та ANT (IMO 8407230), що належать "Петрохлебу-Кубань", Nadezhda IMO 8611221 ТОВ "Костер", а також Sormovsky-48 (IMO 8226428) "Кубанской морской компании".

Екіпаж Vera заходив до порту в окупованій Керчі 26 жовтня та 9 листопада 2022 року для завантаження 2,6 тисячі тонн ячменю. 2 листопада це ж судно було у Феодосії, де на нього перевалили 5,4 тисячі тонн кукурудзи.

За допомогою Nadezhda окупанти вивезли 8 тисяч тонн ячменю. На це судно завантажували врожай у Керченському, Севастопольському та Феодосійському портах.



За допомогою судна Nadezhda окупанти активно перевозять зерно з України / Фото MarineTraffic

Двічі у рамках цієї схеми завантажували ячмінь на Sormovsky-48: 23 жовтня у Севастополі та 30 жовтня – у Керчі. А ще 3,7 тисячі тонн ячменю вивезли російські моряки за допомогою ANT, якому довелося заходити у Керч тричі.

У такий спосіб "Петрохлеб-Кубань" відправила на експорт понад 25 тисяч тонн зернових у Туреччину, де їх купила BEK TARIM LTD STI.



Турецька Bek Tarim – покупець краденого українського зерна / Фото джерел 24 Каналу

Ще майже 21 тисячу тонн пшениці окупанти вкрали за допомогою судна KRASNODAR (IMO 9296781), що належить "Кубанской морской компании". На цей балкер завантажували зернові у тому ж порті "Кавказ" Vera, Nadezhda та Sormovsky-48. Крім того, на KRASNODAR завантажили ще й зерно, яке рашисти за допомогою баржі САМАРСКАЯ-1 вивезли з порту "Бердянськ".



Документи про вивезення пшениці з порту "Бердянськ" / Фото джерел 24 Каналу

Покупцем цієї продукції виступила турецька компанія SATOR COMMODITIES IC VE DIS TICARET NAKLIYE LOJISTIK DEPOLAMA SAN. VE TIC. STI LTD.

Ця ж фірма у березні 2023-го придбала 18,4 тисячі тонн пшениці, привезеної за допомогою свого балкера Princess Manissa (IMO 9084217).



Princess Manissa перевозить вкрадене росіянами українське зерно у Туреччину / Фото Vessel Finder

Паралельно з цією оборудкою близько 19 тисяч тонн українського ячменю Фісік та його поплічники перевезли за допомогою компанії з ОАЕ ALVION MARITIME LTD, яка є власницею судна Bomustafa O (IMO 9114476). Після завантаження краденої продукції балкер відправився у турецький порт Самсун, де, згідно зі зовнішньоекономічним контрактом №241 від 8 березня 2023 року, його отримав замовник – TIRYAKI TAHIL VE YEM TICARET AS. Ця оборудка принесла рашистам ще 4,6 мільйона доларів.

Росіяни й не думають зупинятися

Зрозуміло, рашисти, які вважають себе недоторканими, навіть не замислюються над тим, аби припинити красти українське. Масштабне вивезення української аграрної продукції з окупованих територій триватиме або до повного звільнення усіх регіонів, або ж до того моменту, коли іноземні компанії припинять торгівлю зі злочинцями.

А поки ж безліч компаній, подібних до "Петрохлеба", будуть і надалі збагачуватися коштом українських фермерів. Однак у довгостроковій перспективі цим підприємцям неодмінно доведеться нести відповідальність за свої злочини, адже рано чи пізно вони або потраплять під санкції, або ж перебуватимуть у міжнародному розшуку із заарештованим майном та зобов'язаннями виплат компенсацій постраждалим внаслідок їх діяльності. Не кажучи вже про загальні репарації, які Росія так чи інакше сплачуватиме за свою агресію.