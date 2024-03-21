Росія купувала в компаній США супутникові фото для ударів по Україні: Буданов прокоментував

Росіяни, ймовірно, купували в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні, щоб завдавати по них ударів. Буданов прокоментував, як це могло трапитись.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни дійсно могли купляти супутникові фото в американських компаній.

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Супутникові фото купити легко

Буданов зауважив, що це комерційна послуга, якою користуються всі країни. І Україна зокрема.

Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони й раніше використовували комерційні знімки,

– сказав він.

Раніше видання The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомило, що Росія, скоріше за все, використовує супутникові фото американських компаній для завдання ударів крилатими ракетами по Україні.

Вони уточнили, що це відбувається з такою послідовністю:

супутник робить фото місця, через кілька днів або тижнів туди прилітає ракета.

Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, ймовірно, для перевірки ступеня шкоди, пише видання.

Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою,

– сказав співрозмовник видання.

Видання додало, що є багато компаній, які займаються супутниковими знімками. Вони пропонують список архівних зображень із зазначенням дат і координат й наразі є десятки тисяч зображень, зроблених в Україні.

Міноборони України теж помітило таку закономірність.

Чи можна це контролювати

The Atlantic зазначило, що отримати супутникові знімки не так вже й складно. Застарілі та розмиті зображення можна безкоштовно отримати на Картах Google. А свіжі та чіткі зображення коштують трохи дорожче.

Компанії пропонують швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів. Швидший цикл обробки та вища роздільна здатність підвищують вартість знімка, пише видання.

Компанії Planet або Maxar наголошують, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються американських санкцій, які забороняють співпрацю з Росією. Водночас зображення можна легко купити через сайти-посередники.

Голова американської неприбуткової організації, яка надає Україні нелетальну допомогу, Андрій Ліскович скептично ставиться до заяв компаній про контроль кінцевого використання їхніх супутникових знімків. За його словами, вони не мають необхідних ресурсів для належної перевірки кінцевих одержувачів своєї продукції.

Адже, за словами іншого джерела, для того, щоб зображення не потрапили до рук Росії, супутниковим компаніям доведеться контролювати не тільки те, від яких клієнтів вони приймають завдання, а й перепродаж цих зображень.

Ліскович зазначив, що немає підстав вважати, що самі компанії підтримують Росію у війні. Тому що і Planet, і Maxar ведуть великий бізнес з урядом США, а навмисна допомога Росії поставить під загрозу контракти.