"Шахеди" стають небезпечнішими: як Росія їх модернізує – пояснив авіаексперт

Росія модернізує дрони. Було кілька етапів удосконалення іранських безпілотників: спочатку змінювали фюзеляж, додавали антени, встановлювали власні блоки управління та SIM-карти. Згодом почали вмонтовувати китайські двигуни – дрони стали потужнішими й здатними підійматися на велику висоту.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що умовно є кілька етапів модернізації. Перший рівень – "модернізація тіла" дрону. Тобто, коли "Шахед" літає по заданих точках – координатах і висотах. Він "не бачить" і "не чує", що відбувається навколо. У нього немає каналів зв'язку чи можливості передавати дані.

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"Шахеди" почали оснащувати датчиками

Він пояснив, що у межах цього етапу відбувалися такі зміни: заміна іранських двигунів на китайські – спочатку двоциліндрові, згодом – чотирициліндрові. Так, вони стали потужнішими, але все одно "Шахеди" зазвичай летять зі швидкістю 130 – 150 км/год, рідко – до 180, бо це суттєво зменшує їхню дальність.

Також змінювали бойові частини, збільшували кількість антен – вони відповідають за зв'язок із супутником. З кінця минулого року почали з'являтися повідомлення про новий рівень.

"Шахеди" почали оснащувати датчиками – це вже факт. Були навіть повідомлення, що вони реагували на потужне світло прожекторів мобільних вогневих груп. Потім почали виявляти "Шахеди", які літають на висотах 500 – 600 метрів як розвідники. І в них уже є камери. Більше того – є канали, через які вони передають це зображення,

– сказав Костянтин Криволап.

Він додав, що передача могла здійснюватися або через супутниковий зв'язок, або через мобільний інтернет. Виникли "Шахеди" з модулями мобільного зв'язку. Були навіть повідомлення про використання модулів Starlink. Це може свідчити про спроби Росії здійснювати розвідку в реальному часі та коригувати цілі.

Криволап пояснив, що якщо це справді так, можна припустити появу модифікацій, які здатні змінювати маршрут навіть під час польоту, наприклад, ще над територією Росії. Але наразі це не підтверджено. Проте логіка розвитку техніки підказує, що рано чи пізно це станеться.

Як знищувати ці дрони?

Він додав, що ускладнилось збиття дронів з кількох причин. По-перше, кількість "Шахедів" зросла. По-друге, вони почали літати на дуже низьких висотах, де їх важко виявити через особливості радіогоризонту. Україна не має суцільного радіолокаційного покриття, тож "Шахеди" можуть зникати з радарів на малих висотах і з'являтися в несподіваних місцях.

Вони почали літати на великих висотах – понад 4000 метрів. І на цих висотах їх справді важко дістати: як зенітно-гарматними засобами, так і дронами-перехоплювачами, бо ті витрачають велику кількість енергії лише на те, щоб піднятися на таку висоту,

– сказав Костянтин Криволап.

Він додав, що крім того, "Шахеди" почали атакувати "зграями" – по кілька дронів із короткими часовими інтервалами летять на одну й ту саму локацію. Це дозволяє "промацувати" українську протиповітряну оборону і вражати цілі, які дрони "вибирають" у результаті тактики.

Криволап пояснив, що під час останньої нічної атаки дрони літали над Києвом на висоті 2500 – 2600 метрів. Звичайні кулемети мобільних груп на такій висоті вже неефективні. Gepard, SkyNex – ще справляються, але таких систем недостатньо, аби гарантувати захист усього міста. Переважно вони працюють для прикриття об'єктів.

Швидкість "Шахедів" залишилась у межах 130 – 150 км/год – не надвисока. Їх можуть ефективно збивати:

дрони-перехоплювачі , якщо їх виводити на ті ж висоти, на яких летять "Шахеди" – зокрема за допомогою "дронів-носіїв";

, якщо їх виводити на ті ж висоти, на яких летять "Шахеди" – зокрема за допомогою "дронів-носіїв"; легкомоторна авіація – її розвиток лише починається, але в майбутньому вона може перехоплювати "Шахеди" ще до підльоту до міста.

Він підсумував, що сьогодні "Шахеди" долітають до міст, і саме там їх збивають. Це стосується не лише Києва, а й інших населених пунктів. Якщо буде створена система авіаційного перехоплення поза містами, дрони зможуть знищувати ще на підступах. І тоді їхній прорив у місто стане винятком, а не правилом.