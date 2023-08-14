Кремль поставив чітке завдання: Росія просуває три теми в інформаційній війні

Росія протягом десятиліть активно поширювала пропаганду в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення наша країна розпочала потужну боротьбу з ворожими наративами.

Росіяни намагаються використовувати усі можливі інструменти для доступу до української аудиторії. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

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Путін поставив завдання

Наразі Кремль просуває три головні магістральні теми з різними відгалуженнями:

мобілізація і все, що з нею пов'язане. Наприклад, робота територіальних центрів комплектації, військкомів, хід мобілізації тощо;

корупція;

робота влади, намагання посварити владу з опозицією тощо.

"Адміністрація диктатора Владіміра Путіна поставила завдання всім своїм підлеглим організаціям підтримувати та стимулювати публікацію в іноземних медіа інформації про корупцію в Україні", – зазначив керівник Центру стратегічних комунікацій.

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Які інструменти використовує Кремль для поширення пропаганди

Після того як Україна закрила російські телеканали й російські телеканали, які мімікрували себе під українські, але насправді існували за гроші росіян, у Кремля залишилося менше доступу до української аудиторії й тепер російські загарбники намагаються використати те, що залишилося.

Насамперед це соцмережі, які не мають кордонів й обмежень, тому росіяни ефективно використовують цей інструмент. Другий інструмент це захід у наші медіа через західні ЗМІ,

– мовив Соловей.

Зараз українські медіа не цитують російські, проте дуже часто беруть інформацію в іноземних. А з'ясувати, як на цих ресурсах з'явилася інформація неможливо.

"Найактивніше росіяни використовують ці два ресурси. Щодо соцмереж є звичайно ботоферми, але у травні стався сплеск платної реклами. Росіяни працюють не дуже креативно – викуповують реклами й постять свої агітки на українську аудиторію", – додав керівник Центру стратегічних комунікацій.

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