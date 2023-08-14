Кремль поставив чітке завдання: Росія просуває три теми в інформаційній війні
Росія протягом десятиліть активно поширювала пропаганду в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення наша країна розпочала потужну боротьбу з ворожими наративами.
Росіяни намагаються використовувати усі можливі інструменти для доступу до української аудиторії. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.
Зверніть увагу Агітація вагнерівців у Польщі: силовики затримали шпигунів з Росії
Путін поставив завдання
Наразі Кремль просуває три головні магістральні теми з різними відгалуженнями:
- мобілізація і все, що з нею пов'язане. Наприклад, робота територіальних центрів комплектації, військкомів, хід мобілізації тощо;
- корупція;
- робота влади, намагання посварити владу з опозицією тощо.
"Адміністрація диктатора Владіміра Путіна поставила завдання всім своїм підлеглим організаціям підтримувати та стимулювати публікацію в іноземних медіа інформації про корупцію в Україні", – зазначив керівник Центру стратегічних комунікацій.
Які наративи зараз поширює російська пропаганда: дивіться відео
Які інструменти використовує Кремль для поширення пропаганди
Після того як Україна закрила російські телеканали й російські телеканали, які мімікрували себе під українські, але насправді існували за гроші росіян, у Кремля залишилося менше доступу до української аудиторії й тепер російські загарбники намагаються використати те, що залишилося.
Насамперед це соцмережі, які не мають кордонів й обмежень, тому росіяни ефективно використовують цей інструмент. Другий інструмент це захід у наші медіа через західні ЗМІ,
– мовив Соловей.
Зараз українські медіа не цитують російські, проте дуже часто беруть інформацію в іноземних. А з'ясувати, як на цих ресурсах з'явилася інформація неможливо.
"Найактивніше росіяни використовують ці два ресурси. Щодо соцмереж є звичайно ботоферми, але у травні стався сплеск платної реклами. Росіяни працюють не дуже креативно – викуповують реклами й постять свої агітки на українську аудиторію", – додав керівник Центру стратегічних комунікацій.
Російська пропаганда: останні новини
- У ніч проти 14 серпня країна-терорист Росія здійснила чергову масовану атаку по Одесі. Ворожі ракети влучили у місцевий супермаркет, повністю зруйнувавши його. Водночас Москва цинічно бреше буцімто дві ракети української ППО зійшли з траєкторії та поцілили по одеському супермаркету.
- Увечері 10 серпня російська ракета влучила у Reikartz, що розташований у центрі Запоріжжя. У значній частині російських повідомлень про удар по готелю в Запоріжжі йдеться про те, що там нібито дислокувалися "найманці". Щоправда, росіяни так і не визначили, чи то українські, чи іноземні солдати.
- У столиці біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали перехожим листівки із закликами чи то розділити Україну, чи то "зачистити" її від українців. Листівки наповнені російськими наративами, які спрямовані на розхитування внутрішньої суспільно-політичної ситуації в Україні.