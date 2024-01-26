Засобів достатньо: Ігнат розповів, яким чином Росія проводить розвідку в Україні
Юрій Ігнат заявив, що Росія має достатньо засобів для проведення розвідки в Україні. Серед них є не тільки авіація.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону навів як приклад ворожі дрони оперативно-тактичного рівня. За його словами, російські безпілотники постійно висять у руслі Дніпра на лінії фронту, передає 24 Канал.
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Як Росія отримує дані
Ігнат пояснив, що окупанти також проводять зйомку з супутників, відправляють вздовж кордонів літаки Су-24МР тощо. Ще загарбники використовують А-50 для радіолокаційної розвідки, які як правило летять у супроводі Іл-22.До слова, Сили оборони збили один з літаків А-50, а також підбили Іл-22. Глава ГУР МО Кирило Буданов після цього заявив, що у Росії залишилося не так багато справних А-50. У хорошому стані перебувають лише 8 з них.
У ворога є інформації достатньо, на жаль. Але ми маємо зробити все для того, щоб мінімізувати її як військові,
– зауважив Ігнат.
Він додав, що цивільні українці теж мають мінімізувати її, не виставляючи зайву інформацію у своїх соцмережах.
Генштаб наводив статистику
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 60% розвідувальних даних загарбники отримують через соцмережі. Мовиться про фото та відео про діяльність ЗСУ, які деякі користувачі необдумано поширюють в інтернеті.
- Публікація таких матеріалів може призвести до зриву військової операції, втрат озброєння чи техніки та навіть загибелі українських захисників. Тому у Генштабі створили інструкцію з поведінки у соцмережах.