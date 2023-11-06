Переважають разів у 7, – Гайдай пояснив небезпеку від російських "Орланів" та "Ланцетів"

Дрони стали надзвичайно ефективним засобом під час війни. Безпілотники проводять розвідку, наводять на ворога артилерію та скидають гранати. Всі ці переваги БпЛА усвідомлюють росіяни, тож почали збільшувати кількість дронів, якими завдають реальної шкоди.

Зараз суттєво збільшилась кількість ворожих "Орланів", "Ланцетів" та FPV-дронів ворога. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Якщо взяти певні підрозділи й порахувати, скільки вони робили вильотів й скільки прилітало, то ворожі дрони приблизно переважають разів у 7 за кількістю", – зазначив ексголова Луганської ОВА.

На якому рівні радіоелектронна боротьба росіян

У росіян з'явились нові модифікації "Ланцетів", які вже можуть знищувати важку техніку одним влучання. Це дуже небезпечна зброя, з якою треба боротись, розвивати українську РЕБ та шукати можливості для удосконалення мобільних комплексів. Зараз в повітрі відчувається перевага безпілотників окупантів.

РЕБ у ворога потужна та хорошої якості. З цим треба щось робити й не можна зневажати. На певних ділянках фронту російська РЕБ настільки потужна, що проводити розвідку майже неможливо. Тому іноді насамперед використовують спецпризначенців, бійців ССО та ГУР, які ризикуючи життям, проходять вперед, виявляють РЕБ й потім їх вже знищують наші ракети або артилерія,

– зазначив Гайдай.

За його словами, дуже потужно по GPS-навігації працюють снаряди Excalibur. Однак зараз ці снаряди мають відхилення на декілька сотень метрів через роботу ворожої РЕБ.

"Треба шукати можливості насамперед для знищення цих комплексів. Хоча така техніка регулярно нищиться ракетними військами та артилеристами", – додав ексголова Луганської ОВА.

Мінцифри презентувало нову систему захисту бронетехніки від російських БпЛА. Коли російські дрони наближатимуться до системи РЕБ, то просто падатимуть додолу.

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Чи збільшилася роль БпЛА у війні впродовж останніх місяців

На кожну дію є своя протидія і проти кожної зброї знайдуться засоби боротьби. Будь-хто з бійців підтвердить, що зараз немає ефективнішої зброї, ніж безпілотники. Коефіцієнт корисної дії незрівнянний.

Собівартість звичайного FPV-дрона від 12 000 гривень, а у вільному доступі його можна придбати до 20 000 гривень. Візьмемо середню вартість 15 000 гривень, плюс до нього чіпляється боєкомплект. БпЛА летить й знищує, наприклад, танк, який коштує 3 мільйони доларів,

– мовив Гайдай.

Звісно, якщо FPV-дрон влучає в башту, то це не завдасть критичної шкоди танку. Однак дуже часто, коли безпілотники влучають в моторний відсік, де є керосин чи солярка, то танк легко й швидко спалахує.

"Потрапляння в моторний відсік й техніка за мільйони починає горіти. Вона може згоріти за декілька хвилин, а плюс якщо там повний БК, то тоді ми бачимо як башта летить в стратосферу", – зауважив ексголова Луганської ОВА.

Робота дронів на фронті