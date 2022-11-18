Росія хвалиться дронами "Ланцет": звідки вони у них та чи справді вони небезпечні

Окупанти все більше використовують на полі бою дрони-камікадзе "Ланцет". Пропагандисти заявляють, що безпілотник "кардинально змінить ситуацію на фронті".

У командуванні Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що ворог активно використовує дрони "Ланцет". Хоч окупанти переконують у неможливості його знищення, але захисники з цим не погоджуються.

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Вперше "Ланцет" збили всередині липня на Запоріжжі. Військові опублікували фотодоказ. Через тиждень після цього ще один дрон збили на Миколаївщині. Він атакував радіолокаційну станцію. За інформацією Повітряних сил, 2 "Ланцети" ліквідували за допомогою винищувача.

Росія має більше безпілотників

"Ланцет" – баражувальний боєприпас. Він може довго перебувати у повітрі, а згодом стрімко атакувати ціль. Його швидкість – 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту, а під час атаки – 300.

На початку листопада командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ, спеціаліст з розробки дронів Юрій Касьянов зазначив, що Україна не має переваги у безпілотниках. Він сказав, що армія відчуває дефіцит бойових дронів.

Ситуація змінилася. Сьогодні ми вже не маємо переваги в безпілотниках. Особливо в ударних. І тут питання не якості, а в кількості, – зазначив Касьянов.

За його словами, хоч деякі українські діячі говорять про неспроможність Росії серійно виготовляти дрони без іноземної електроніки, але це не так. Він назвав це зверхнім ставленням до противника.

"Ворог вже почав масово застосовувати дрони-камікадзе типу "Куб" і "Ланцет", а ми все робимо із запізненням", – додав військовий.

Як можуть виготовляти дрони

На думку Касьянова, "Ланцети" на 80% складаються з китайських компонентів. Збирати й налаштовувати їх можуть вже на російських заводах. Військовий припустив, що Росія також здатна виготовляти мікросхеми.

"Вони можуть їх робити вічно. Принаймні поки Китай продаватиме їм компоненти", – наголосив Касьянов.

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Чи вплине на хід війни

Касьянов вважає, що "Ланцет" дає росіянам перевагу на фронті. Проте він не категоричний в оцінках.

Не можу сказати, що застосування такого роду зброї може якось кардинально відбитися на перебігу і характері війни. Ні, це не вплине на підсумок війни, – зазначив захисник.

Він пояснив, що протидіяти дронам можна різними методами. Зокрема, знищувати їх на землі, разом з оператором і станцією наведення.

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