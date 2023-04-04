Провели мілітаризацію Маріуполя, – Андрющенко розповів, як росіяни планують протистояти ЗСУ

Окупанти в Маріуполі продовжують готуватися до контрнаступу ЗСУ. Нині росіяни тимчасово зупинили свої великі переміщення.

Про це 24 Каналу заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, є досить незвичні рухи окупантів.

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"Основне переміщення, яке ми бачимо нині щодо боєкомплектів і щодо частини військової техніки, воно йде, навпаки, через Маріуполь", – розповів він.

Переміщення окупантів

Андрющенко пояснив, що росіяни переміщуються через Маріуполь в напрямку Росії.

"Найімовірніше, воно далі їде просто на Північ і цього небагато. Порівняно менше, ніж було до того в наш бік", – сказав радник мера Маріуполя.

Він додав, що в бік Бердянська та Запоріжжя фіксують лише переміщення паливозаправників. Є і деякі локальні переміщення систем ППО, але окупанти їх намагаються переміщувати постійно.

"Минулого тижня вони збиралися перекидати вже підрозділи свої, ми бачили підготовку до перекиду на лінію фронту. Найімовірніше, на Вугледар. Мабуть, мріяли знову", – зауважив він.

Петро Андрющенко відзначив, що окупанти це призупинили й розквартирували своїх військових. На його думку, резерв, який росіяни накопичували з кінця лютого та весь березень, залишається на території Маріупольського району. Мовляв, вони не знають, коли його й куди нині переміщувати.

Росіяни розгублені

За словами Андрющенка, ворог почав окопувати Маріуполь і, безпосередньо, впритул до міста встановлювати так звані "зуби дракона".

Він зауважив, що раніше окупанти використовували для захисту лише дві основні дороги – на Мангуш і на Нікольське.

Окопуються, встановлюють "зуби дракона" вже в напрямку Донецька з одного боку. Найбільш дивна ситуація – вони встановлюють їх теж в напрямок Бердянську, але вздовж курортної зони Маріупольського району,

– додав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя зауважив, що там може висаджуватися лише десант. На його думку, немає іншого військового сенсу укріплювати ту дорогу, тож це просто витрачання ресурсів. Це свідчить про те, що росіяни не знають, що і звідки буде.

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Битва за Маріуполь

"Через те, що вони провели максимальну мілітаризацію Маріуполя за зиму фактично, то вони розуміють, що Маріуполь став тою самою точкою, яка точно є точкою уваги з боку ЗСУ", – пояснив він.

Усе через те, що це – логістична розв’язка, зберігання великої кількості боєкомплектів, ремонтна база й база підготовки російських мобілізованих.

Вони розуміють, що за Маріуполь буде битва. І ми це розуміємо. Принаймні, нині ми не бачимо ніяких панічних настроїв серед окупантів, збору валіз додому,

– сказав він.

Тікати не збираються

За його словами, російські офіцери так званого "корпусу, який призначений для захисту Маріуполя" на випадок контрнаступу ЗСУ, взагалі збираються привозити туди свої родини.

"Почали шукати на літо собі будинки на узбережжі Азовського моря. Почали купувати розсаду, висаджувати городи", – розповів Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що це вказує на те, що росіяни поки що нікуди не збираються.

"Ми думаємо, що на нас дійсно чекає битва за Маріуполь. І дай Боже, щоб це був Харківський або Херсонський сценарій. Адже ми розуміємо, що це трохи складно, за умов саме географічного розташування Маріуполя", – пояснив він.

Петро Андрющенко сподівається, що ворог буде в тому стані, що буде просто звідти відступати.

"І не доведеться нам, нашим захисникам битися за Маріуполь так запекло, як це було рік тому", – наголосив він.

Російська тактика "живого щита"

Він зауважив, що вони разом з рухом спротиву Маріуполя роблять та робитимуть все, аби контрнаступ ЗСУ був якомога безпечнішим як для українських військових, так і для містян.

"Немає в нас сумніву, що місто ми повернемо цього року разом з нашими ЗСУ. Тут питання просто, щоби з найменшими втратами з нашого боку", – розповів Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти, в основному, проводять будівництво та ремонти саме на околицях, які розташовані з боку можливого контрнаступу ЗСУ.

Тактика "живого щита" нікуди ж не поділася. Вони розуміють, що може бути контрнаступ на Маріуполь, тому там вже все готове, щоби максимально розселити цивільний народ,

– пояснив він.

Радник мера Маріуполя додав, що росіяни розуміють, що ЗСУ не будуть накривати вогнем ці квартали.

"Дуже б хотілося, щоби, врешті-решт, вони просто втекли з нашого міста та району. Будемо робити все, щоби за таким сценарієм воно пішло", – підсумував він.

Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі