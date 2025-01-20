"Каліч-роти" та "верблюди": що це за військові та як їх використовує Росія

Філософія Росії щодо війни жорстока та цинічна. Російське командування просто жене своїх солдатів уперед, попри їхній стан та мізерні результати, яких при цьому вдасться досягти.

Така цинічна тактика дає росіянам результат на тактичному рівні. Проте інше питання в стратегічному плані, наскільки така армія буде спроможна воювати. В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів про нові російські "підрозділи", які нещодавно на фронті з'явилися.

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Як Росія використовує скалічених солдатів на фронті

На фронті почали з'являтися нові категорії російських солдатів, яких називають "Каліч-роти" та "верблюди". Зокрема у соцмережах нещодавно з'явилося відео, на якому чітко видно, як росіяни на милицях крокують полем. Однак вони були виявлені та знищенні українськими військовими за допомогою безпілотників.

До слова, армія Росії відправила скалічених солдат на милицях в бій поблизу села Новотроїцького, Донецької області.

Як правило, до "Каліч-роти" входять в'язні або ті, які проштрафилися. У них один кінець або бути обнуленими із ганьбою, або піти в атаку по полю, щоб собою розмінувати територію, чи привернути увагу безпілотників. Потім у цього солдата є хоч якісь шанси, що його сім'я в Росії отримає кошти,

– мовив Тимочко.

Друга категорія – так звані "верблюди". Це солдати, яких теж відправляють в один кінець. Їх обвішують боєкомплектом й так вони просто рухаються в сторону українських позицій, намагаючися максимально наблизитись.

Солдат розуміє, що його уб'ють, але він принаймні підтягує боєкомплект. Потім підійдуть їхні штурмовики, які підготовлені та мають завдання штурмувати наші позиції. Вони просто з трупа зніматимуть боєкомплект, адже їхнє просування має бути мобільним,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Росія може собі дозволяти так робити з покаліченими людьми. Проте, з його слів, ми маємо розуміти, що якщо росіяни формують групи в один кінець зі своїх солдатів, то як вони ставитимуться до місцевого населення, якщо зайдуть вглиб української території.

Зазначимо, протягом минулого року Росія втратила 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч загиблих.