Країна-агресорка начебто "приєднала" до себе окуповані території України. І коли російські війська будуть виходити звідти, то в Росії це оформлять так само, як російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян оформила зняття обвинувачень з Євгєнія Пригожина після його недозаколоту.

Про це 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Зазначимо, що Сімоньян заявила, що юридичні норми – це "не заповіді Христа і не скрижалі Мойсея". Мовляв, коли вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, вони "йдуть лісом".

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"Вона скаже так: "Конституція – не скрижалі Мойсея і не святе Писання. Конституцію писали люди, змінилися обставини", – припустив Андрій Піонтковський.

Російська пропагандистка може заявити, що "найдорожче" для них – це життя людей. І, мовляв, якщо для цього доведеться змінювати конституцію Росії – то змінять.

На думку Піонтковського, Маргаріта Сімоньян не один раз буде використовувати тезу про "не скрижалі Мойсея та не писання Христа".

Країна-агресорка нібито "приєднала" до себе окуповані території України. Мовиться про Запорізьку та Херсонські області. А також – так звані "ДНР" та "ЛНР". Українські землі внесли до "списку суб'єктів Росії". Згодом у країні-агресорці оприлюднили нову редакцію конституції, де з'явилися тимчасово окуповані території України.

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