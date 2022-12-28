Гроші не пахнуть: як російські блогери "продають душу" Кремлю й рекламують геноцид

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у соцмережах з'являються блогери, які рекламують геноцид та "вєщають" про свою любов до Владіміра Путіна. Звичайно ж, не безплатно.

"Патріотичні" тіктокери охоче наповнюють соцмережі контентом, який прославляє російську армію та знищення українців. "Героями" так званих недоблогерів є Путін, Кадиров та інші злочинці, чиє майбутнє – трибунал.

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Розслідування показало, що тіктокери, які беруть рекламу від Кремля, настільки недалекі, що не розуміють елементарних речей. Єдине, на що вистачає їхнього розуму, – це порахувати гроші. Бо зарплату за відео вони вимагають дуже бадьоро.

Як недотіктокери взяли "кремлівські" замовлення від журналістів

Особливо "патріотичним" недоблогерам запропонували зняти відео про те, що росіяни втекли з фронту через дії таких пропагандистів як-от божевільний Антон Красовський.

Недотіктокерка Юлія П'ятниковська не змогла впоратися з завданням. Фантазія підвела. Але 7 тисяч рублів дівчина вже взяла, тому зняла недолуге відео, що російські окупанти тікали, бо начебто хотіли створити якийсь "гуманітарний коридор".

Тим часом Юра Хоміч – власник невеликого тіктокерського агентства – взяв цілу партію замовлень, які мають пояснити, чому Путін купається в оленячій крові. Ціла шайка недоблогерів пояснила, що це – абсолютно нормальна процедура, яку також робили Сталін та Ленін.

Також декілька недоблогерів з ентузіазмом взялися знімати контент про те, що справжнє прізвище Володимира Зеленського – Байрактар.

Скандальну недотіктокерку депортували до Росії

Російську недотіктокерку Юлію Прохорову, яка тероризувала українців за кордоном, повернули на рідні болота у Росію. Тепер вона не зможе насолоджуватися красою Європи. Все, що її чекає, – сірі ландшафти Росії.

Тепер недотіктокерка бреше, що повернутися на болото – "її рішення".