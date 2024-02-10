Змова чи революція: як російські еліти можуть зрадити Путіна

Дмітрій Медведєв вкотре погрожує світу ядерною зброю. Він застеріг, що у разі виникнення конфлікту між НАТО та Росією, Кремль зможе використати останній аргумент.

Громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов сказав 24 Каналу, що з одного боку слова Медведєва схожі на блеф. Проте з іншого боку, на блеф було схожі й те, що росіяни говорили напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони збирали війська на кордоні та брязкали зброєю.

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Не хочуть вмирати разом зі всією планетою

Саме тому зараз не можна виключати будь-яких варіантів розвитку подій. Сьогодні Владімір Путін є загнаним у кут, і цим можуть бути продиктовані його подальші дії.

Водночас поряд з ним багато людей, які живуть вже в іншій парадигмі. Йдеться про дітей наближених до Путіна олігархів. Є сигнали з Росії, що вони категорично проти усього того, що відбувається в країні, і таких людей вже багато,

– наголосив публіцист.

Вони володіють величезними коштами, а також мають інформацію про Путіна. Тому є велика надія на молоде покоління, яке вже не пам'ятає "холодну війну" та не збираються вмирати в "геєні вогненній" разом зі всією планетою. Вони сподіваються, що їм вдасться зберегти свої гроші, свій вплив в політиці, і далі вони будуть керувати чимось в Росії.

"Тому західним розвідкам необхідно виходити саме на дітей російських олігархів. З ними потрібно домовлятися щодо ціни, за яку вони віддадуть їм Путіна", – впевнений Мурзагулов.

Не любить ані народ, ані еліти

Насправді у Путіна немає ані любові народу, ані еліт. Вся його система побудована лише на страху, круговій поруці, на крадіжці один у одного. Однак в цій системі зараз відбуваються тектонічні зрушення, перестає працювати система стримувань і противаг, все "кидають" один одного.

"В якийсь момент в когось з оточення Путіна не витримають нерви, і тому змова – це один з варіантів розвитку подій, за яким його влада закінчиться. Тому я більше роблю ставки на змову, ніж на революцію в Росії", – зазначив Ростислав Мурзагулов.

Яка ситуація в Росії