"Американці вже не друзі, а Трамп – зрадник": російські воєнкори тривожаться через 30 днів тиші

Тридцятиденне припинення вогню, що було запропоновано під час зустрічі в Саудівській Аравії, ймовірно, стривожив росіян. Тепер вони вже менш тепло відгукуються щодо Трампа.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що російські воєнкори переживають через ймовірне припинення вогню. Вони побоюються, що Україна використає його для переозброєння та ротації військових.

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А також зможе доукомплектувати підрозділи, краще закріпитися біля Покровська або в Курській області.

"Якщо буквально тиждень тому лунали заяви про дружбу Росії та Америки – і в пропагандистських матеріалах, і в мережах – то зараз зранку я вже бачив зовсім інші настрої. Мені особливо запам'яталися два моменти: "Все, Трамп уже не наш, він – зрадник!" і "Ховайте сервізи, американці нам більше не друзі!", – сказав Іван Ступак.

У Росії тривожаться через 30 днів тиші

Він додав, що Росія розглядає пропозиції про припинення вогню як троянського коня. Крім того, в російському суспільстві катаються на "американських гойдалках" і підозрюють американців у тому, що ті підіграють Україні. Вони побоюються, що опинилися в пастці, точніше, створили пастку для диктатора Путіна.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я з однією метою: щоб зруйнувати російські наративи про те, що країна не прагне миру. Тепер партнери України побачать, хто насправді не прагне миру і кого треба примушувати закінчити війну.