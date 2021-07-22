Як розмовляти з Росією: Меркель дала пораду наступному канцлеру Німеччини
Ангела Меркель дала пораду своєму наступнику на посаді канцлера Німеччини. Вона сказала, що йому варто зберігати діалог з Кремлем.
Ангела Меркель запевнила, що Німеччина зацікавлена в діалозі з Росією. Про це канцлерка Німеччини заявила під час пресконференції у Берліні.
До теми Після угоди щодо "Північного потоку-2" Меркель подзвонила Путіну
Ангела Меркель порадила, як бути з Росією
Канцлерка Німеччини пояснила, що країна веде переговори із будь-якою країною на основі наших спільних цінностей та інтересів.
Я думаю, що ми завжди повинні бути зацікавлені в збереженні діалогу з Росією. Попри те, що наші цінності, які визначають політичні кроки, різні
– сказала Меркель.
Вона також запевнила, що шкодує через ускладнену роботу Петербурзького діалогу, який стосується форуму громадянських суспільств Росії і Німеччини.
"Але це не призведе до того, що я відмовлюся розмовляти з російським президентом. Відносно України і Мінська у нас теж дуже різні думки, проте потрібно залишатися весь час в діалозі і намагатися знайти рішення", – вкотре заявила Меркель.Зверніть увагу!
Що цьому передувало
- Ангела Меркель та Джо Байден 21 липня уклали угоду про "Північний потік-2". У ній відзначили також й гарантії для України. Зокрема мовиться про продовження газового договору щонайменше на 10 років.
- Берлін також ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".
- Після укладання угоди Ангела Меркель подзвонила Володимиру Путіну. Вони говорили також й про питання транзиту газу через Україну.
- До речі, перед тим Ангела Меркель заявила, що Євросоюзі має шукати прямі контакти з Росією. Однак там канцлеру Німеччини відмовили.