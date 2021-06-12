"Виглядає як шантаж": у Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ

Федір Веніславський заявив, що блокування роботи Конституційного Суду частиною служителів Феміди виглядає як шантаж. Представник президента Володимира Зеленського у КСУ сподівається, що вже з 14 червня суд повернеться до роботи.
Реакція представника Зеленського
Майже всі судді незадоволенні діями колег, які є прихильниками відстороненого глави КСУ Олександра Тупицького. Про це Веніславський заявив в ефірі одного з телеканалів.
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Коли соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний – то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького,
– розповів представник президента.
Водночас він переконаний, що з 14 червня КСУ повернеться до нормальної роботи: "Ситуацію, яка зараз склалася, негативно оцінюють практично усі судді КСУ".
Що відомо про блокування роботи суду
10 червня 6 суддів КСУ заблокували засідання Великої палати суду з вимогою забезпечити Тупицькому участь у засіданнях. Служителі Феміди зробили це попри те, що суд мав розглядати питання медичної реформи, пенсій державних службовців, а також функціонування української мови як державної.Зверніть увагу! Тупицького підозрюють у неправдивих свідчень та підкупу свідка у справі про заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу". Наприкінці 2020 року Зеленський на 2 місяці відсторонив суддю з посади, а в березні – зробив це вдруге. Згодом глава держави взагалі скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.