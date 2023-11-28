Шторм впливає на військові дії, проте не припинив їх повністю, – ISW

Шторм у Чорному морі впливає на бойові дії в Україні. Зокрема, на темп військових дій уздовж лінії фронту, проте не припинив військову діяльність повністю.

Аналітики зауважили, що негода у Чорному морі та на півдні України завдала шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України. За даними російських джерел, циклон вплинув на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, зокрема – біля Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Таупсе.

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Як циклон вплинув на війну в Україні

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що українські та російські джерела писали про те, що прибережні райони окупованого Криму, окупованої Херсонської області та більшої частини Одеської області сильно постраждали від сильного снігу та вітру, внаслідок чого значна частина населення залишилася без світла.

Зокрема, ВМС України та Південне оперативне командування України повідомили, що небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування,

– зазначили в ISW.

Аналітики додали, що відомий російський міліблогер попередив – загроза мін у Чорному морі зросте як для військових, так і для цивільних суден найближчими днями. За його словами, шторм:

розірвав сітки бонів;

розсіяв мінні поля, спричинивши дрейф мін по всьому північно-західному Чорному морю.

Окрім цього, декілька джерел повідомили, що шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, що може мати матеріально-технічні наслідки для російських військ в окупованому Криму та на півдні України.

Попри складні погодні умови, як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільніше через сніг і, як наслідок, погану видимість,

– заявили аналітики.

Вони посилаються на російських мілблогерів, які зазначають, що:

сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку та артилерійське коректування на Херсонському напрямку;

проте українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на східному (лівому) березі Дніпра.

"Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) через погодні умови скоротили використання артилерії в півтора раза та використання безпілотників у шість разів, але наголосив, що російські війська продовжують посилено використовувати авіацію на Авдіївському напрямку", – зазначили аналітики.

Вони підсумували, що складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

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Попри шторм, Росія вивела у море ракетоносій "Адмірал Макаров"

Російські окупанти, попри потужний шторм, вже ввечері 27 листопада вивели у Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров".

Сили оборони Півдня України зазначили, що він може нести на собі крилаті ракети типу "Калібр". Мовиться про залп до 8 ракет. Саме тому військові попередили про підвищений рівень ракетної загрози та закликали людей реагувати на сигнали повітряної тривоги.