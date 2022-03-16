Як швидко Україна може отримати репарації від Росії

Уся українська дипломатія працює зараз над якнайшвидшим розв'язанням питання репарацій. Для цього залучили найкращих юристів світу.

Про це в ефірі українських телеканалів розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова. За її словами МЗС працює разом з різними органами виконавчої влади включаючи міністерства економіки, енергетики, правоохоронними органами.

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Ми працюємо, щоб на різних майданчиках отримати відповідні компенсації та репарації та встановити провину Росії і її юридично закріпити. В цьому питанні існує декілька шляхів,

– заявила Золотарьова.

Шляхи накладання репарацій на Росію

Це виконання вироку суду, яке буде через деякий час. На жаль, не так швидко працює міжнародне правосуддя.

Виконання норм кримінального права.

Та політичні рішення держав-партнерів.

"Це питання над яким ми працюємо і намагаємось знайти якомога більше креативних рішень з найкращими юристами світу, тому що дійсно, світ після другої світової війни не був готовий до таких зухвалих та агресивних дій однієї держави проти іншої", – додала директорка департаменту міжнародного права МЗС.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 мільярдів доларів США. А радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко зазначив, що 300 мільярдів доларів Центробанку РФ вже зарезервовані для України.

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