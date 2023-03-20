Літак Сі Цзіньпіна наближається до Москви: де зараз лідер КНР – показуємо на карті
Китайський лідер Сі Цзіньпін уже вилетів до Москви, де планує зустрітись з президентом Росії Владіміром Путіним. Відомо, що прибуде він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L.
Очікується, що уже протягом декількох годин президент КНР приземлиться в Росії та вирушить на зустріч з "бункерним дідом" Путіним. Зауважимо, що назва рейсу, яким прямує китайський лідер, – CCA060. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на ресурс Flightradar24.
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Увага світу прикута до борту літака Сі
Слід сказати, що Flightradar24 – це платформа, на якій можна в режимі реального часу відстежувати польоти абсолютно усіх бортів. Станом на 09:30, 20 березня, очевидно, найбільш відстежуваним рейсом є CCA060, адже ним летить на Boeing 747-89L китайський президент Сі Цзіньпін.
Як летить літак зі Сі Цзіньпінем в Москву / Скриншот 24 Каналу з Flightradar24 (зроблений близько 09:30, 20 березня)
Реакція США на візит Сі в Москву
- Речник з національної безпеки Джон Кірбі констатував, що Вашингтон вкрай занепокоєний будь-якими пропозиціями від Пекіну щодо врегулювання ситуації в Україні. З його слів зрозуміло, що посилення співпраці між Кремлем та КНР може призвести до небажаних наслідків.
- Скажімо, у КНР закликають до припинення вогню, проте це може дати можливість російським окупантам набратися сил перед наступом.
- Тим часом у Росії наповну готуються до зустрічі китайського лідера. У мережі з'явилися кадри, на яких видно білборди з привітаннями президента КНР.
- Окрім того, сам Путін з нагоди такої події написав статтю, у якій розповідав про китайсько-російську дружбу. Хоча ні для кого не секрет, що Пекін зажди опирався на прагматичне підґрунтя під час ухвалення політичних рішень.