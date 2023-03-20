Літак Сі Цзіньпіна наближається до Москви: де зараз лідер КНР – показуємо на карті

Китайський лідер Сі Цзіньпін уже вилетів до Москви, де планує зустрітись з президентом Росії Владіміром Путіним. Відомо, що прибуде він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L.

Очікується, що уже протягом декількох годин президент КНР приземлиться в Росії та вирушить на зустріч з "бункерним дідом" Путіним. Зауважимо, що назва рейсу, яким прямує китайський лідер, – CCA060. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на ресурс Flightradar24.

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Увага світу прикута до борту літака Сі

Слід сказати, що Flightradar24 – це платформа, на якій можна в режимі реального часу відстежувати польоти абсолютно усіх бортів. Станом на 09:30, 20 березня, очевидно, найбільш відстежуваним рейсом є CCA060, адже ним летить на Boeing 747-89L китайський президент Сі Цзіньпін.



Як летить літак зі Сі Цзіньпінем в Москву / Скриншот 24 Каналу з Flightradar24 (зроблений близько 09:30, 20 березня)

Реакція США на візит Сі в Москву

Уже близько 09:45 можна було побачити, що борт зі Сі над селищем Полдневиця в Костромській області Росії. Автомобільними шляхами від цього населеного пункту до Москви – 750 кілометрів.