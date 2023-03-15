Членство в ЄС не через 20 років: коли Україну візьмуть до Євросоюзу і що цьому заважає

З 24 лютого 2022 року світ не лише дізнався про жалюгідні вчинки росіян та про "рускій мір", а й ідентифікував українців як європейську націю. За рік повномасштабної війни Україна перейшла від обіцянок майбутнього в ЄС до офіційного статусу кандидата й продовжує імплементувати реформи.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі Софія Назаренко розповідає, як змінилося ставлення європейських лідерів та суспільств до членства Україні в Євросоюзі та чи не змінили свого прагнення до ЄС самі українці, а також які перешкоди має Україна на шляху євроінтеграції. Ми поспілкувалися з європарламентарями, а також з представником України в ЄС, аби дізнатися їхню думку щодо реальних перспектив членства України в ЄС станом на сьогодні.

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Від абстрактних перспектив до рішучих дій

Свій шлях до Європейського Союзу українська нація почала ще в далекому 1993 році. Тоді країни-члени ЄС розглядали Україну, як складного союзника. А все через залежність від Росії, нерозвинену економіку та відсутність демократії. Про своє бажання приєднатися до Союзу Україна заявила в 1998 році. З того часу Україна та європейські партнери розпочали співпрацю, однак перспективи інтеграції були, будьмо відверті, абстрактними.Переломним моментом стала Революція Гідності у 2013 – 2014 роках. Тоді, на "Євромайдані" українці підтвердили свій курс на євроінтеграцію і небажання ставати колонією Росії. Вже в 2014 році була підписана Угода про асоціацію України з Євросоюзом. З того часу Україна змінює своє законодавство та проводить реформи, які є обов'язковою умовою для вступу в ЄС.

До повномасштабного вторгнення Росії, Україна разом із партнерами з ЄС продовжували співпрацю щодо зближення. Однак, на фоні коронавірусної кризи і недосконалості реформування української системи реальні політичні рішення щодо вступу не розглядались.

У 2021 році віцепрем'єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в 2022 році ЄС переглядатиме політику сусідства. Однак, за її тодішніми прогнозами, результатів можна було б досягнути у 2027 році .

. Самі ж європейські лідери або не окреслювали чітких дат щодо набуття хоча б статусу кандидата, або давали невтішні прогнози. Зокрема, за чотири місяці до повномасштабної війни, на 23-ому саміті "Україна – ЄС" натяку на швидке отримання статусу кандидата не було . Тоді президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначили, що Київ має продовжувати реформи, політичну та економічну інтеграцію задля досягнення членства в ЄС.

. Тоді президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначили, що Київ має продовжувати реформи, політичну та економічну інтеграцію задля досягнення членства в ЄС. Скандальною заявою у 2021 році про вступ України до Євросоюзу відзначилася президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Естонська лідерка заявила, що Україні, Молдові та Грузії знадобиться приблизно 20 років, щоб отримати членство. Ба більше, політикиня сказала, що жодна з цих країн не готова виконувати критерії членства.

Повномасштабний наступ росіян у лютому 2022 року змінив усе – життя українців та позиції європейських лідерів. 28-го лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Після передачі всіх документів, через чотири місяці, 23 червня 2022 року, Європейська Рада на саміті у Брюсселі ухвалила історичне рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Якщо до повномасштабного вторгнення Росії європейські партнери скептично ставилися до майбутнього України у Європейському Союзі, то зараз вже є чітка, проукраїнська позиція. Під час Мюнхенської безпекової конференції глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна вже стала членом Євросоюзу і залишилося тільки інституційно це оформити.

Під час останнього візиту Зеленського до Брюсселя, президент Європейської ради Шарль Мішель та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово наголошували, що "Євросоюз – це Україна, а Європа – наш спільний дім". Окрім того, обидва лідери підкреслили успішність провадження реформ в Україні під час війни.



Президент Зеленський з очільниками ЄС у Брюсселі / фото ОП

Проте, від прогнозів щодо можливої дати вступу або початку переговорів європейські партнери все ж утримуються.

На початку березня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала усі рекомендації від Єврокомісії. Тепер на порядку денному нове питання – коли почнуться переговори щодо вступу до європейського блоку?Натомість Президент України Володимир . Під час зустрічі з українським лідером у Львові, президентка Європарламенту припустила, що Україна може розпочати

Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше. І це означає, я сподіваюся, вже цього року,

– сказала очільниця Єврокомісії.

Що європарламентарі кажуть про вступ України до ЄС

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі Софія Назаренко розпитала депутатів Європейського парламенту чи підтримують вони ідеї українських лідерів про перемовини якнайшвидше.

Естонський політик, віцеголова Комітету закордонних справ Європарламенту Урмас Пает підтримує ініціативу розпочати переговори про вступ якнайшвидше. У Європарламенті Урмас представляє групу Renew Europe.

Це надважливий сигнал для української влади та народу, який бореться за свободу всієї Європи. Ми повинні використовувати імпульс. Паралельно з цим важливо, що Україна отримає потужні гарантії безпеки відразу після перемоги у війні. Можуть пройти роки, перш ніж Україна повністю приєднається до ЄС і НАТО, але гарантії безпеки мають бути запроваджені швидше,

– сказав євродепутат у коментарі 24 Каналу.



Урмас Пает закликає якнайшвидше розпочати переговори / фото EPA

Шведський депутат Європейського парламенту, представник партії Християнські демократи – Давід Лега виступає за швидкі перемовини щодо вступу України до ЄС.

Україна доклала чималих зусиль – у дуже складних умовах, до виконання завдань, і я дуже сподіваюся, що всі умови будуть виконані цього року. ЄС, як Комісія, так і країни-члени, повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні в її процесі реформ та інтеграції в ЄС,

– зазначив депутат.

За його словами, він вірить, що Україна несумнівно отримає статус члена ЄС у майбутньому та закликає Єврокомісію та країни-члени допомогти Україні в процесі євроінтеграції.

"Україна може бути й буде членом ЄС, щойно будуть виконані всі необхідні умови. Я ні на секунду не сумніваюся, що всі країни-члени ЄС приймуть членство! Звичайно, надзвичайна ситуація в Україні через війну є найбільшою перешкодою для України в завершенні необхідного процесу реформ", - заявив Давід Лега.

Приєднання до Європейського Союзу підтримує й угорський політик, депутат від "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів" у Європейському парламенті Аттіла Ара-Ковач.

Переговори щодо вступу України до ЄС мають розпочатися якнайшвидше. Крім того, Україні треба якомога швидше виконати Копенгагенські критерії. Я підтримую вступ, якщо Україна виконає необхідні політичні, економічні, адміністративні та інституційні критерії та здійснить реформи,

– заявив євродепутат.

Чому так різко відбулась "еволюція" європейської позиції щодо України

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов розповів 24 Каналу, що в умовах жорстокої війни с Росією Україна пройшла значний шлях, що наближає її до членства в ЄС.

Історичне рішення про надання статусу кандидату засвідчило, що велика родина країн Європейського Союзу бачать Україну членом ЄС. Це рішення було не просто політичним сигналом підтримки під час жорстокої війни чи ґрунтувалося виключно на морально-ціннісних засадах, а стало "моментом істини" для ЄС, його геополітичним вибором,

– наполягає Ченцов.

За словами представника України при ЄС, Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером України з часткою понад 55% у торговельному обороті за 2022 рік. Забезпечення відкритості торгівлі між Україною та Європейським Союзом та пришвидшена інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС є важливим завданнями для збереження української економіки в умовах війни та швидкого економічного відновлення в післявоєнний період.

Ченцов зазначив, що гальмування процесу вступу України в ЄС через Росію означало б сприяння досягненню цілей агресора. Саме тому протидія цьому російському наміру є спільним завданням ЄС та України.

"Сьогодні ми не просимося до ЄС, а за підтримки ЄС долаємо євроінтеграційний порядок денний. Членство України буде здобутком і посиленням ЄС, адже ми є гарантом регіональної безпеки", – наголосив посол.



Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов / фото МЗС України

У коментарі 24 Каналу український політолог Віталій Бала заявив, що швидке надання Україні статусу кандидата до ЄС пов'язане з перемогами на фронті.

"Головним аргументом для схвалення такого рішення була феноменальна хоробрість і гідність українського народу, зокрема Збройних Сил України. Чим більше ми добивалися успіхів на війні проти Росії, тим більше в України було шансів на початок перемовин з Європою "однією мовою"", – впевнений політолог.

За словами експерта, така кількість візитів ключових керівників держав Євросоюзу навряд чи відбулася б, якби не було війни. Бала наголосив, що офіційний шлях до членства в ЄС – це заслуга народу, бо українському уряду все ж таки поставили ряд умов.

"Коли нам надавали цей статус, там ще було сім рекомендацій. Окрім питання про національні меншини, ЗМІ, судової реформи, ключове – боротьба з корупцією. Попри здатність українців захищати себе, чинній владі дали певні пункти, які потрібно виконати, щоби рухатися далі", – сказав Віталій Бала.

Чи підтримують громадяни ЄС приєднання України до європейської сім'ї?

Після подання заявки на членство, у квітні 2022 року громадян ЄС запитали, як вони ставляться до євроінтеграції України.

В опитуванні Eurobarometer взяли участь 26 тисяч європейських громадян. За даними дослідження, 66% респондентів підтримують вступ України до Європейського Союзу, коли країна буде готова до цього. Натомість 71% громадян вже вважають, що Україна є частиною європейської родини.

Для порівняння, за даними результатів загальноєвропейського вересневого опитування Eupinions, дві третини респондентів підтримують надання Україні членства в ЄС. Найбільшу підтримку українці отримали від Польщі (82%) та від Іспанії (78%). Однак, серед німців готовність прийняття України до ЄС скоротилася до 55% (з 61% у березні).

Зазначимо, загалом 74% опитуваних у останньому досліджені Eurobarometer підтримали позицію Євросоюзу щодо допомоги Україні.

Рекордні показники підтримки: ставлення українців до вступу в ЄС

Напередодні повномасштабного вторгнення, вступ до Європейського Союзу підтримували близько 62% українців. Натомість 32% українців виступали проти приєднання до блоку.

Як Україна працює на випередження

З початком повномасштабної війни, серед українців почала зростати підтримка вступу до Європейського Союзу. За даними соціологічної групи "Рейтинг" , у перші дні вторгнення 68% опитуваних бажали приєднатися до ЄС. Через місяць, на кінець березня, результати опитування побили рекорд за усі роки досліджень – 91% респондентів підтримували українську євроінтеграцію.Згідно з останнім дослідженням від "Рейтингу" , в разі проведення референдуму 87% опитаних віддали б свій голос за приєднання України до ЄС, лише 3% були б проти.

У коментарі 24 Каналу представник України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що наразі Україна працює над виконанням семи рекомендацій Європейської Комісії. Саме завершення політичних реформ, які необхідні для початку перемовин щодо вступу, є першочерговим пріоритетом.

Очікуємо на проміжну оцінку ЄК щодо виконання 7 рекомендацій навесні, щоб мати змогу завершити їх виконання та отримати схвальну оцінку в рамках пакета розширення восени цього року. За результатами сподіваємося перейти до початку переговорного процесу щодо членства вже вкінці цього року,

– пояснив посол.

Дипломат наголосив, що українська команда працює на випередження, щоб швидко та ефективно рухатися шляхом адаптації українського законодавства в межах переговорного процесу щодо членства.

Перш за все, Київ вже розпочав роботу над проведенням селф-скринінгу стану імплементації актів права Європейського Союзу. Це процес оцінки стану наближення України до всього законодавства ЄС, а це понад 27 тисяч актів права розділених на 35 тематичних розділів майбутньої угоди про членство.

Крім того, Ченцов зазначив, що дипломати працюють над інтеграцією України до Внутрішнього ринку ЄС та галузевою інтеграцією. Задля цього під час 24-го Саміту Україна – ЄС був узгоджений План дій для посиленої імплементації.

"Завдяки твердій підтримці ЄС можливим також стало приєднання України до роумінгового простору ЄС. Саме роумінговий сектор стане "пілотним" з поширення на Україну режиму внутрішнього ринку", – поділився посол.

Цей досвід Україна зможе використати в майбутньому як юридичну модель для поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на інші ключові сектори української економіки – митницю, промисловість, аграрний сектор, енергетику, транспорт, фінансову сферу тощо.

Ми свідомі того, що в контексті переговорного процесу щодо членства буде багато викликів, як щодо реформування в умовах війни та необхідності відновлення країни, так і в контексті можливої "перебудови" самого ЄС, в умовах нової хвилі розширення (як, приклад, внесення змін до процесу ухвалення рішень, перегляд окремих політик). Але, як кажуть, було б бажання, а можливість знайдеться,

– наголошує Всеволод Ченцов.

Коли Україна стане членом ЄС і чому це може відбутися не швидко?

Український політолог Віталій Бала вважає, що надання статусу кандидата Україні не було просто "символічною дією", а держава зараз є рівноправним партнером блоку.

"Нещодавно відбувся "Україна – ЄС" в Києві. Він був історичним не лише через візит керівників ЄС під час обстрілів та повітряної тривоги, а й тому, що вперше Україна була вже в статусі кандидата", – заявив Бала.

За словами експерта, Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн підтвердили, що місце України у Європейському Союзі. Однак, європейські партнери стримано ставляться до прогнозу, коли все ж таки Україна стане повноправним членом блоку. Ще рік тому, перспективи щодо вступу України в ЄС були нечіткими, а сьогодні президент України Володимир Зеленський вірить, що приєднатися до блоку вдасться упродовж двох років.

Політолог вважає, що зараз умови євроінтеграції для України дуже сприятливі. Експерт каже, що вступ, як і надання статусу кандидата, може відбутися за нетрадиційною процедурою. Втім, політтехнолог не називає хоча б приблизних дат, коли Україна може вступити до ЄС.

"З моєї точки зору, насправді ніхто не знає, коли це станеться, бо цей процес почався 28-го лютого і прискорився, коли було надано статус кандидату в ЄС, але цей процес й далі і продовжується", – каже Бала.

На заваді до швидкої євроінтеграції стоять декілька перешкод. По перше, терміни вступу, звісно ж, відтягує жорстока війна, яка ще триває. Водночас деякі внутрішні реформи в України гальмують рух до ЄС. Наприклад, закон про Конституційний суд був розкритикований Венеціанською комісією. За словами експерта, Єдиний телемарафон також зазнав критики з боку ЄС через відсутність плюралізму думок. Політолог наводить у приклад також процедуру відбору кандидатів на пост директора НАБУ.

"Це такі проблеми, які є зараз на виду. Європейські партнери і опоненти України, які, умовно кажучи, мають застереження щодо вступу, все бачать. Для останніх з'являються аргументи, щоб говорити, що Україна ще не готова до вступу", – зазначає експерт.

Зрештою, на думку Віталія Бали, Україна має гармонізувати своє право до європейського права і дати можливість державним інституціям працювати так, як це повинно бути.

Естонський євродепутат Урмас Пает закликав український уряд бути більш реалістичним та не давати марних надій народу щодо занадто швидкого вступу. Політик наголосив, що він бажає швидкого вступу України до ЄС, однак процедура вимагає часу. Хоча вступ може зайняти багато часу, Пает залишається оптимістом щодо майбутнього України у Європейському Союзі.

Я походжу з країни з населенням 1,3 мільйона людей. Переговорна процедура все одно зайняла у нас 7 – 8 років. Україна перебуває в складнішому становищі, ніж Естонія, через агресію Росії, більшу кількість населення тощо. І навіть якщо ми будемо рухатися на повну швидкість, це все одно потребуватиме років. Таким чином, коли ми спілкуємося про процес, ми повинні залишатися реалістами, щоб не розчарувати високі очікування українського народу щодо надзвичайно швидкого процесу вступу,

– заявив естонський політик.

Ексміністр закордонних справ Польщі, польський євродепутат від групи європейських консерваторів і реформістів, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС Вітольд Ян Ващиковський менш оптимістично висловлюється про найближче майбутнє України в європейському блоці. Проте, сам євродепутат активно підтримує євроінтеграцію України.

"Я давно виступаю (разом з урядом "Право і справедливість") за членство України в ЄС. Європейський парламент також історично надавав більшу підтримку в цьому відношенні, ніж більшість держав-членів ЄС, особливо країн Західної Європи", – сказав Ващиковський в коментарі 24 Каналу.



Вітольд Ян Ващиковський / фото МЗС Польщі

За словами польського політика, попри уроки жорсткої війни Росії проти України, загальна підтримка прискореного шляху вступу Києва все ще викликає спротив у Берліні та Парижі.

Противники негайного членства України в ЄС аргументують свою позицію процедурами. Європейська Комісія також має тенденцію зрушувати цільову позицію, коли йдеться про вимоги до вступу, тому реформи та зусилля України щодо наближення ніколи не є достатньо хорошими,

– пояснює Ващиковський.

Вітольд Ян Ващиковський сприймає ці "перешкоди", як виправдання і вважає, що наразі політична воля відсутня в Німеччині, Франції чи Нідерландах.

На жаль, можновладці в ЄС не хочуть вітати Україну в клубі, оскільки це змінило б баланс сил усередині блоку та потенційно підірвало б їхнє домінування. Цей застій буде непросто подолати, оскільки навіть героїзм України та фактичний захист безпеки Європи не переконали наших партнерів змінити цей підхід,

– підсумував євродепутат.

Водночас член Європарламенту вважає, що можна було б надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС та інтегрувати країну через інфраструктуру в рамках "Ініціативи Трьох морів".