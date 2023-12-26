Що може зупинити російську агресію: Залужний зробив припущення

26 грудня Головнокомандувач Валерій Залужний дав пресконференцію. Генерал назвав єдину умову, яка здатна змусити Росію відмовитися від своїх загарбницьких намірів в Україні.

Треба завдати країні-агресорці такого рівня втрат, аби вона не мала іншого вибору, як спинити війну. Таку думку висловив на брифінгу генерал Валерій Залужний.

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На заваді – антилюдська "філософія" Кремля

Головнокомандувач зазначив, що наразі важко припустити, яких втрат має зазнати Росія, аби відмовитися від агресії. Адже кремлівська влада давно вже довела, що їй абсолютно байдуже на своїх людей, вона не зважає на кількість вбитих і поранених. Залужний зауважив, що ті втрати, яких вже зазнав ворог, спинили б будь-яку країну, але не Росію.

Водночас генерал вважає, що Україна попри це має працювати над постійним збільшенням втрат у російській армії, допоки противник не відмовиться від ведення бойових дій на нашій території.

Інші заяви Залужного

. Восени для The Economist генерал, пояснюючи невдалий контрнаступ, розповів про власну помилку , якої припустився. Він вважав, що, коли Росія втратить щонайменше 150 тисяч загиблими, це її зупинить. Однак, Кремль вкотре довів, що для нього людське життя немає жодної ціни. Станом на 26 грудня 2023 рік втрати ворога сягнули понад 350 тисяч особового складу.

Під час спілкування з журналістами Залужний прокоментував низку інших нагальних питань щодо мобілізації та ситуації на фронті.