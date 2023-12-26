Що може зупинити російську агресію: Залужний зробив припущення
26 грудня Головнокомандувач Валерій Залужний дав пресконференцію. Генерал назвав єдину умову, яка здатна змусити Росію відмовитися від своїх загарбницьких намірів в Україні.
Треба завдати країні-агресорці такого рівня втрат, аби вона не мала іншого вибору, як спинити війну. Таку думку висловив на брифінгу генерал Валерій Залужний.
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На заваді – антилюдська "філософія" Кремля
Головнокомандувач зазначив, що наразі важко припустити, яких втрат має зазнати Росія, аби відмовитися від агресії. Адже кремлівська влада давно вже довела, що їй абсолютно байдуже на своїх людей, вона не зважає на кількість вбитих і поранених. Залужний зауважив, що ті втрати, яких вже зазнав ворог, спинили б будь-яку країну, але не Росію.
Водночас генерал вважає, що Україна попри це має працювати над постійним збільшенням втрат у російській армії, допоки противник не відмовиться від ведення бойових дій на нашій території.
Інші заяви Залужного
Під час спілкування з журналістами Залужний прокоментував низку інших нагальних питань щодо мобілізації та ситуації на фронті.
- Головнокомандувач заявив, що він не задоволений роботою військкоматів. Генерал наголосив, що працівники ТЦК – це фахівці, які мають володіти певним набором навичок і знань.
- Залужний сказав, що військове керівництво не може озвучувати, що відомо про плани ворога на 2024 рік, однак готує адекватну реакцію.
- Генерал зазначив, що 2024 рік війни має технологічно відрізнятися від 2023 року. Інакше існує великий ризик "окопної війни".
- Коментуючи новий законопроєкт, Залужний наголосив, що його створено для справедливості у мобілізації. "Захищати Україну мають усі", – наголосив Головком ЗСУ.