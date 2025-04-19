США не можуть прямо заборонити вступ України в НАТО, однак гальмують цей процес хитрим способом

Найважливіше – щоб Україна не відмовилася від курсу на вступ до НАТО. США під час переговорів чинять тиск, аби Київ самостійно відмовився від цієї ідеї.

Про це заявив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу. Він додав, що США розуміють: консенсусу в НАТО щодо скасування рішення Бухарестського саміту 2008 року, коли вперше було вирішено приєднати до ПДЧ Альянсу Україну та Грузію, не буде.

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"Їм потрібно не лише скасувати рішення Вашингтонського саміту про невідворотність вступу до НАТО, а й анулювати перше рішення Бухареста 2008 року. Але безумовного консенсусу серед 32 країн не буде. Так, США, Угорщина і Словаччина, можливо, проголосують "аж бігом" за це скасування. Але решта країн навряд чи так однозначно погодиться", – сказав Юрій Романюк.

Ситуація може невдовзі змінитися

Він також зазначив, що за таке скасування не проголосують ні Польща, ні країни Балтії. Можливо, навіть скандинавські держави займуть чітку і принципову позицію. Трамп не зможе досягти консенсусу в цьому питанні.

Романюк додав, що Україні важливо вистояти півтора року – до проміжних виборів у США. Республіканці можуть програти і Конгрес, і Сенат, а демократи здобудуть більшість у Сенаті. Тоді вони не дозволять Трампу знищувати економіку США і світу митними війнами та змушувати Україну до капітуляції.

Як Україна має відреагувати на заяву про Крим

Він вважає, що найважливішою заявою Дональда Трампа за останню добу стала його готовність визнати Крим російським. Якщо Трамп дійсно це зробить, Україна мала б негайно розірвати дипломатичні відносини зі США.

Якщо США не хоче приймати нас у НАТО, не дає гарантій безпеки, не надсилає війська в Україну, змушує європейських партнерів скорочувати військову допомогу, не хоче надавати й продавати зброю, не передбачає коштів на 2025 і 2026 роки у своєму бюджеті, не надає жодної допомоги й примушує до капітуляції, а ще визнає Крим російським – це вже явно ворожі дії,

– заявив Романюк.

Він додав, що в разі, якщо президент США справді визнає Крим російським, то на час каденції Трампа Україні не варто підтримувати дипломатичні відносини з Америкою. Така відповідь, на його думку, має спонукати Конгрес і Сенат порушити питання про доцільність подальшого перебування Трампа на посаді.