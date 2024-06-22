Сполучені Штати встановили обмеження для атак України по території Росії. Вони стосуються дальності атак та певних об'єктів на території ворога.

Дані про це іноземному виданню пояснили українські чиновники. Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповідав, що дозвіл українських партнерів використовувати свою зброю по території Росії вплинув на ведення бойових дій окупантів.

Зауважте Пентагон заперечує: CNN каже, що США розширили угоду з Україною стосовно атак по Росії

Які обмеження має Україна щодо атак на Росію

Двоє неназваних чиновників розповіли виданню, що Сполучені Штати заборонили Україні:

вести вогонь на відстані в понад 100 кілометрів, або приблизно 62 милі, від кордону;

завдавати ударів по ключових аеродромах Росії. Хоч на цих аеродромах Кремль розміщує літаки, які скидають на Україну авіабомби.

Видання пояснює, що журналісти говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно говорити про це.

Проте американські офіційні особи ці факти заперечують. Вони пояснюють, що твердження української сторони про менш ніж 100 кілометрів – помилкові.

США погодилися дозволити Україні вести вогонь із наданої США зброї по Росії через те місце, де російські війська намагаються захопити українську територію. Це не стосується географії чи певного радіуса, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території по Україні, Київ має можливість завдати удару по силах, які завдають удару з-за кордону,

– запевнив речник Пентагону майор Чарлі Дітц.