Публічні страти і приниження: як таліби пригноблюють жінок, повернувшись до влади

14 серпня 2021 , 21:43
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Джерело:

The Guardian

"Талібан" стрімко захоплює владу в Афганістані після виходу військ НАТО. Із величезним жахом за цим спостерігають жінки: саме на них чекають приниження і негуманні заборони.

З Афганістану просочується інформація про зґвалтування, побиття і приниження жінок. Про перші порушення прав людей пишуть закордонні ЗМІ.

Нагадаємо Таліби підступають до Кабула: офіційна влада Афганістану на межі краху

Обмеження для жінок від "Талібану"

Багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї і бігти з захоплених талібами населених пунктів. Їхні побоювання ґрунтуються на жахах, що розгортаються по всій країні. У багатьох районах, захоплених талібами, вже запровадили нові правила, включаючи обмеження на пересування.

Жінкам заборонено виходити з дому, якщо вони без чоловіка-опікуна і повністю не покриті традиційною паранджею.

За часів "Талібану", а це до 2001 року, жінкам було заборонено:

  • виходити з дому без супроводу когось з родичів чоловічої статі,
  • носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі,
  • водити автомобіль та їздити у громадському транспорті разом з чоловіками,
  • лікуватися у медиків-чоловіків,
  • будь-який вид роботи у наймах,
  • сміятися і голосно розмовляти.

У містах, які захоплюють таліби, починається повернення цих антигуманних заборон. Відомо, що у сексуальне рабство до бійців "Талібану" потрапляють і 12-річні дівчатка. Терористи розглядають дівчат та жінок як "військову здобич", яку слід розділити між переможцями.

Зверніть увагу! Бійці наказали імамам і старійшинам племен, міста яких захопили, підготувати списки жінок віком від 15 до 45 років – незаміжніх або вдів. Їх збираються  насильно видавати заміж за бойовиків.

Таліби повертаються до влади в Афганістані: головне

  • Джозеф Байден у травні 2021 року заявив, що США повністю виведе своє військо з Афганістану. Крайня дата –  11 вересня – 20-річчя трагедії у Нью-Йорку.
  • Після початку поступового виведення військ таліби почали захоплювати нові території Афганістану.
  • В ООН повідомили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.
  • Бойовики "Талібану" вже заявили, що взяли під контроль 192 округи і столиці кількох провінцій і продовжують наступ.
  • Таліби захопили столиці провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах. Таким чином бойовики контролюють вже 18 важливих міст.
Автор: Вероніка Климська