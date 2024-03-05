Головне управління розвідки повідомило, що вони знищили в тимчасово окупованому Криму російський патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов".

Розвідники повідомили, що Україна вразила судно морськими дронами Magura V5 у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

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Як топили "Сергія Котова"

Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів,

– розповіли у розвідці.

Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що це результат довготривалої операції й він говорить сам за себе, адже умовно – п'ять прямих влучань не трапляються випадково.

️ Як топили "Сергія Котова": дивіться відео від ГУР

Перед цим у мережі показали ще одне відео, ймовірно, моменту влучання дрона у корабель. Адже на кадрах помітно потужний вибух.

У мережі показали відео нібито моменту враження "Сергія Котова": дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Україна знищила російський корабель "Сергій Котов"