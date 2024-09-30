"Він мені подобається": Трамп розповів про своє ставлення до Зеленського
Джерело:WP
45-президент США, а сьогодні кандидат від Республіканської партії, Дональд Трамп висловився позитивно щодо його ставлення до Зеленського. Він сказав, що український лідер йому подобається.
Про це він повідомив в інтерв'ю WP.
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Як Трамп ставиться до Зеленського
У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається,
– сказав Трамп.
За його словами, це пов'язано з діями Володимира Зеленського у 2019 році, коли Дональду Трампу загрожував ймовірний імпічмент.
"Під час містифікації з імпічментом… він міг би сказати, що не знав, що (розмова – ред) була записана. … Але замість того, щоб грати на публіку і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого", – сказав Трамп.