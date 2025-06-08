Гітлер нічому не навчив світ, – євродепутат закликав відкинути ідею перемовин із Путіним

Країни, які межують з Росією, більш чітко усвідомлюють, як варто комунікувати з Росією і що звичні методи на неї не діють. Країни намагаються сприймати Росію як звичайну державу з нормальним урядом, хоча це не так.

Про це сказав Голова Комітету асоціації Україна-ЄС, ексгенерал та євродепутат від Фінляндії Пекка Товері в ефірі 24 Каналу. Він додав, що за останні 400 років у Фінляндії було майже 400 воєн з Росією.

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Путін систематично порушував домовленності

Багато європейських країн, маючи досвід взаємодії з диктатурами, зокрема під час Другої світової війни, так нічого й не засвоїли.

Зокрема – як поводитися з Гітлером. Тоді намагалися йти шляхом умиротворення, хоча історія чітко показує: диктаторів умиротворити неможливо,

– сказав Пекка Товері.

Він додав, що у Західній Європі, ймовірно, вірять, що з Владіміром Путіним можна вести переговори, укласти угоду, яку він буде виконувати.

Він додав, що вони не усвідомлюють, що у Путіна є чітке бачення і конкретні цілі, від яких він досі не відмовився. Його обіцянкам не можна вірити – адже він систематично порушував усі раніше досягнуті домовленості.

Західні країни не розуміють: єдиний спосіб мати справу з такими диктаторами, як Путін, – це застосовувати силу. Ми не підтримали Україну достатньо швидко і в достатньому обсязі, щоби вона могла виграти цю війну,

– сказав Товері.

Він додав, що якби Україна ще у 2020 році отримала всю ту підтримку, яку їй надали за останні 3,5 роки, війна вже була б закінчена – адже восени 2022 року російські збройні сили були повністю розбиті.

Але, оскільки вважалося, що не можна провокувати Росію, що треба обережно підтримувати Україну, не переходячи жодних "червоних ліній", – світ дав Путіну час оговтатися від усіх втрат і створив ситуацію, за якої війна триває.