Як це сидіти в їхньому кріслі, – Кислиця потролив Росію через "неприпинення існування СРСР"
Сергій Кислиця на Радбезі ООН прокоментував допис російської міністерки про "неприпинення існування СРСР". Він запитав росіянина Сергія Вершиніна, як це сидіти у кріслі СРСР.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся 17 лютого на засіданні Радбезу ООН до представника Росії Сергія Вершиніна.
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Кислиця потролив Росію через дивні заяви
Спершу Кислиця зачитав текст допису, який нещодавно зробила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.
З погляду міжнародного права, геополітичні перетворення 1991 року не призвели до зникнення Радянського Союзу як суб'єкта міжнародного права. СРСР не припинив своє існування,
– процитував Захарову Кислиця.
Далі він поцікавився у Вершиніна, як це сидіти у кріслі постійного представника у Радбезі ООН від СРСР. "Адже так вказує чинна редакція статуту ООН, що це місце колишнього Радянського Союзу?", – запитав він.
До слова, відповідно до статуту ООН, Росія є правонаступницею Радянського Союзу.
Засідання Радбезу ООН 17 лютого: коротко
- Екстрене засідання Радбезу ООН зібрали ввечері 17 лютого – через загрозу можливого вторгнення Росії на українську територію.
- СММ ОБСЄ оприлюднило дані з масовими обстрілами на лінії розмежування. А заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло повідомила, що це найбільш напружена ситуація за останні 8 років.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Рада безпеки ООН несе головну відповідальність за збереження миру. Нова російська агресія проти України – це справжня загроза. Крім того, він заявив, що Росія робить кроки на шляху до війни.
- Росія на засіданні вчергове заявила, що відводить свої війська на місця постійної дислокації після навчань.
- Крім того, зі сторони держави-агресорки на засіданні виступила скандальна блогерка Тетяна Монтян. Вона "відбілювала" окупантів і звинувачувала Київ у "невиконанні мінських домовленостей".
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