Як це сидіти в їхньому кріслі, – Кислиця потролив Росію через "неприпинення існування СРСР"

Сергій Кислиця на Радбезі ООН прокоментував допис російської міністерки про "неприпинення існування СРСР". Він запитав росіянина Сергія Вершиніна, як це сидіти у кріслі СРСР.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся 17 лютого на засіданні Радбезу ООН до представника Росії Сергія Вершиніна.

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Кислиця потролив Росію через дивні заяви

Спершу Кислиця зачитав текст допису, який нещодавно зробила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

З погляду міжнародного права, геополітичні перетворення 1991 року не призвели до зникнення Радянського Союзу як суб'єкта міжнародного права. СРСР не припинив своє існування,

– процитував Захарову Кислиця.

Далі він поцікавився у Вершиніна, як це сидіти у кріслі постійного представника у Радбезі ООН від СРСР. "Адже так вказує чинна редакція статуту ООН, що це місце колишнього Радянського Союзу?", – запитав він.

До слова, відповідно до статуту ООН, Росія є правонаступницею Радянського Союзу.

Засідання Радбезу ООН 17 лютого: коротко

Екстрене засідання Радбезу ООН зібрали ввечері 17 лютого – через загрозу можливого вторгнення Росії на українську територію.

СММ ОБСЄ оприлюднило дані з масовими обстрілами на лінії розмежування. А заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло повідомила, що це найбільш напружена ситуація за останні 8 років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Рада безпеки ООН несе головну відповідальність за збереження миру. Нова російська агресія проти України – це справжня загроза. Крім того, він заявив, що Росія робить кроки на шляху до війни.

Росія на засіданні вчергове заявила, що відводить свої війська на місця постійної дислокації після навчань.

Крім того, зі сторони держави-агресорки на засіданні виступила скандальна блогерка Тетяна Монтян. Вона "відбілювала" окупантів і звинувачувала Київ у "невиконанні мінських домовленостей".

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