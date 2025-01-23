Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується України, – Пентагон

Указ президента США Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не вплине на програми збройної допомоги Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Зазначається, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі.

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Як указ Трампа вплине на допомогу Україні

У Пентагоні заявили, що перегляд міжнародної допомоги не змінить поставки зброї Україні

Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки,

– пояснили в Міністерстві оборони США.

До того ж указ Трампа не впливає на будь-яке залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке раніше оголосив Джо Байден.

Довідка. У перший день свого президентства, 20 січня, Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

До слова, раніше речник МЗС України Георгій Тихий також підтверджував, що, попри указ Трампа, військова допомога від Америки продовжує надходити у визначені терміни. Він також зауважив, що підтримка України з боку США стратегічно важлива не тільки для Києва, але й для Вашингтона.