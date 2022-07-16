Як Україна готувала прорив Маріуполя: захисник розкрив подробиці неймовірної спецоперації

Українські гвинтокрили, попри ризик бути збитими, постачали на "Азовсталь" боєприпаси, їжу та медикаменти. В окуповане ворогом місто було доставлено і бійців.

Про те, якою була підготовка до секретної операції – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів один із захисників, який добровольцем полетів в блокадне місто, а вже звідти був евакуйований з пораненням.

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Секретна операція в Маріуполь на гвинтокрилах

Українські пілоти кілька разів входили на більш ніж сотню кілометрів вглиб контрольованого ворогом повітряного простору. Ветеран полку "Азов", російський доброволець та боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат (позивний "Барсик") розповів, що охочих, які хотіли поїхати на деблокаду Маріуполя, було досить багато. Всі вони подалися у списки.

За три тижні до поїздки в Маріуполь, їх зібрав командир та повідомив, що є можливість вирушити на допомогу героїчним захисникам. Спочатку передбачалося, що це буде наземна операція – прорив із Запорізької області.

Нам пояснили, що операція досить ризикована, бо у нас мінімум техніки і мінімум людей. І йдуть тільки добровольці. Відповідно, прорвати кільце – це досить важко,

– розповів чоловік.

Ветеран полку "Азов", боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат, позивний "Барсик" / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

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За словами "Барсика", збирали якомога більше добровольців. Після двох з половиною тижнів затишшя їх знову зібрав командир батальйону. Він повідомив, що ця операція не вийде, але є можливість ще більш ризиковано потрапити у Маріуполь – закинути бійців у саме оточення.

Сказали подумати добре, бо це "квиток в один кінець", бо назад нас забрати не зможуть. Хіба тільки після того, як розірвуть кільце. Після цього знову подали список людей. О 12-й ночі нас зібрали в залі. Там нас було 70 людей,

– додав він.

Політ в Маріуполь на гелікоптерах / Фото з особистого архіву бійця Коловрата

На секретну операцію відбирали бійців із хорошою фізичною підготовкою та тих, які мають військовий досвід. У результаті назбиралося 33 добровольці на перший рейс, який мав розпочатися о 5-й годині ранку. На збори було 5 – 6 годин. З собою сказали обов'язково взяти цивільний одяг.

Захисники спершу дісталися міста Дніпра, де їм вже повідомили, що добиратися Маріуполя вони будуть гелікоптерами на низьких висотах. Разом з ними летіли професійні пілоти. За словами Коловрата, вони також були добровольцями.

На мапі захисникам показали, що робити, якщо раптом гвинтокрил впаде. Вже о 3-й ранку захисники вишукувалися на аеродромі в місті Дніпро, перерахувалися, завантажили гелікоптери та вилетіли.

Летіти довелося і над тимчасово захопленою територією. Потім вдалося зайти на "Азовсталь", де воїни висадилися, завантажили поранених до гвинтокрилів і ті полетіли.

Допомога захисникам Маріуполя: що відомо

Оборонці Маріуполя в надскладних умовах боролись з російськими загарбниками. Основний рубіж тримався на "Азовсталі", і до кінця туди літали українські пілоти на допомогу.

З "Азовсталі" на початку травня вдалося вивезти цивільних. А вже 16 травня з комбінату евакуювали поранених захисників Маріуполя. Це зробили після того, як вище керівництво віддало наказ військовослужбовцям зберегти свої життя.

Захисників вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

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