Хто і як "змусив" Німеччину припинити вагатись щодо передачі танків: Резніков розкрив подробиці

Наприкінці січня 2023 року Німеччина таки погодилася на надання своїх танків Leopard 2, які зараз прибувають до України. Проте Берлін тривалий час сумнівався щодо цього рішення, тож Києву довелося вдаватися до дій.

Деталі перемовин щодо танків привідкрив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції з іспанською колегою Маргаритою Роблес, повідомляє 24 Канал. Ідеї щодо того, як переконати Берлін щодо бронетехніки, народилися саме під час комунікації з нею.

Зверніть увагу Злиті документи Пентагону є сумішшю правди й неправди, – Резніков

Як Україна та Іспанія тиснули на Берлін

Олексій Резніков розповів, що в час, коли Німеччина ще дуже сильно вагалася щодо танків, потрібно було діяти, щоб переконати Берлін. Тоді ж, за словами міністра, він комунікував з іспанською колегою Маргаритою Роблес. Тоді міністри оборони України та Іспанії домовилися використовувати іспанські Leopard на полігонах у Латвії для підготовки наших воїнів.

Ми домовилися це зробити і я мав змогу звернутися до німецького міністра пані Ламберхт, щоб поставити її в ситуацію, що треба приймати рішення. З цього моменту німецькі колеги зрозуміли, що ми не зупинимось і треба приймати рішення про згоду на тренінгові програми, а пізніше й утворення танкової коаліції з Leopard,

– розповів міністр.

Як Німеччина ухвалювала рішення щодо танків для України

Минула зима була багатою на дискусії довкола питань бронетехніки для України. Найпопулярнішим у Європі танком є німецький Leopard 2, тому на його надання Україні потрібен був дозвіл Берліна.

Однак Німеччина довго вагалася і зволікала. Західні ЗМІ писали про небажання Берліна першим давати "зелене світло" у танковій коаліції і, зокрема, пов'язували це з пам'яттю про Другу світову та сором за ті події.

Щодо цього питання Німеччина вела перемовини і з США. Берлін окреслив свою позицію наступним чином – спершу танки виділяє Вашингтон, а тоді вже в хід піде й німецька бронетехніка.

Переговори дали свої результати. 25 січня 2023 року Німеччина оголосила про надання 18 танків Leopard 2 Україні та дозволила надавати бронетехніку й іншим країнам. Увечері того ж дня президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон відправляє 31 танк M1 Abrams. Ці рішення стали основою формування "танкової коаліції".