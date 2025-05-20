Щоб Путін уважно слухав: як Україні ефективно вести переговори з Росією

Росія традиційно висуває до України нереалістичні вимоги щодо територіальних поступок. Україна ж повинна відповідати на такі умови Росії конкретними діями ‒ зокрема, зміцненням обороноздатності для посилення переговорної позиції.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу наголосив, що процес перемовин із Росією має бути поступовим. Україна повинна крок за кроком тиснути на Росію та звільняти окуповані території.

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Україна має створити "важелі тиску"

Він переконаний: чим більше в Україні буде власної зброї, тим ефективнішими стануть перемовини з Росією.

Коли за дипломатом стоять ракети й зброя, тоді з початком наступного раунду переговорів дипломати починають слухати уважніше,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що запорукою успішних перемовин є потужна армія, достатня кількість ракет і власне виробництво озброєння. Тоді Україна зможе реально вимагати повернення до кордонів 1991 року.

До того ж падіння цін на нафту, блокування польотів цивільної авіації в Росії. Якщо європейці нарешті прокинуться й почнуть діяти послідовно ‒ ми зможемо предметно говорити про зниження напруги,

– зауважив Загородній.

Загородній наголосив, що виведення військ із території України можливе лише за умови створення реального тиску.

"Якщо є важіль тиску, тоді перемовини можуть дати результат. Україна має сформувати цей важіль", – додав він.

Важливо! Нагадаємо, що 15 та 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій із метою безумовного припинення вогню. Попри те, що ініціатором зустрічі був Владімір Путін, він сам на неї не приїхав, відправивши делегацію, яка лише повторювала застарілі наративи та вимоги Росії.

Також політтехнолог зазначив, що Україна може говорити з Росією лише про одне – про повне виведення військ з її території. Усі інші перемовини, які не передбачають реального результату, позбавлені сенсу.