Як Україна може захиститися від російських ракет
Джерело:фейсбук Олександра Кочеткова
Точнісінько, хто які команди давав із застосування неконвенційної зброї проти України, встановить Міжнародний суд у Гаазі. Але за сукупністю ознак уже зараз можна впевнено стверджувати: ракетні атаки мирних жителів – цілком свідоме рішення кремлівської верхівки.
Це, до речі, підтверджують синхронні слововиверження Лаврова та Пєскова з прямим натяком, що ракетна жорстокість має на меті примусити нас до капітуляції на умовах Кремля.
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Росія хоче зламати спротив
Зважаючи на все, генерал Суровікін якраз і був підвищений з командувача повітряно-космічними силами РФ до командувача всієї цієї невійни саме тому, що запропонував план масованих бомбардувань України з метою психологічно зламати наш спротив і залякати наших західних союзників.
Відразу можу сказати, що повноцінним рішенням є створення загальнонаціональної інфраструктури ППО-ПРО, куди входять зенітні ракетні комплекси, сучасні винищувачі перехоплювачі та ешелонована система радіолокаційних станцій різних типів. Зрозуміло, натисканням пальців така інфраструктура не виникне.
При цьому треба мати на увазі два фактори.
- Перший: запас ракет радянського виробництва у рашистів обчислюється тисячами одиниць, а по Україні поки що випущено близько трьох тисяч. Запас у ворога є. Але є й складність приведення їх із режиму зберігання в готовність до застосування.
Поки що є тенденції до зменшення кількості ракетних пусків, відповідно, варіант сплеску цілком можливий.
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- Другий фактор: це не я один у світі такий розумний, військові фахівці США все чудово розуміють. І, поставляючи нам сучасне озброєння, вони одночасно посилюватимуть і наші можливості ППО-ПРО, інакше їхня лендлізова техніка буде розбомблена ще на шляху на фронт.
Ще зазначу, що ракетні атаки по наших містах – військовим завданням не є, оскільки практично не впливають на боєздатність ЗСУ. Це саме злочинне рашистське варварство та звірство.
А щодо спроб психологічного зламу українців, то особисто мене куди більше турбують удари по наших ТЕЦ. Зокрема, вже маємо удар по Криворізькій ТЕЦ, одній із найбільших у регіоні.
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