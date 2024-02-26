КАБи стерли Авдіївку з лиця землі: військовий експерт назвав 2 найефективніші методи боротьби

Тактика росіян цинічна й підступна. Зараз ворог активно застосовує на фронті авіацію, яка вщент знищує українські міста.

Нині Україні вкрай необхідно навчитися протистояти КАБам. В етері 24 Каналу заступник директора Центра дослідження армії, військовий експерт Михайло Самусь назвав два способи, які допоможуть ЗСУ зменшити активність російської авіації.

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Що зможе відігнати російську авіацію від пускових рубежів

На початку повномасштабного вторгнення росіяни розраховували за декілька годин знищити українську авіацію та ППО й після цього вільно використовувати свої літаки в нашому небі.

Однак, на щастя, план ворога провалився – Україна виперла російську авіацію за межі свого повітряного простору. Зараз ворожі літаки та ракети не можуть вільно літати над нашою країною завдяки потужній протиповітряній обороні,

– зазначив Самусь.

Після цього росіянам знадобилися системи, які можна запускати з недосяжних рубежів для української ППО. Тому окупанти почали масово переобладнувати звичайні старі авіабомби, які дуже дешеві і яких багато у Росії, на так звані кориговані авіабомби, використовуючи додатковий комплект, крила і систему наведення, яка дозволяє запускати їх за 50 кілометрів від зони дії нашого ППО.

Багато експертів говорять, що винищувачі F-16 нічого не змінять, але насправді це не так. Адже F16 мають на борту далекобійні радари й ракети, тому зможуть відігнати російську авіацію на понад 50 кілометрів, тобто за рубіж запуску КАБів й окупанти не зможуть їх використовувати,

– мовив військовий експерт.

Тоді настане ситуація, коли росіянам треба буде видумувати щось інше замість КАБів. На жаль, наразі Збройні Сили України фактично не мають інструменту, яким могли б тримати російську авіацію радіусом більш ніж 50 кілометрів від лінії фронту. Це дозволяє ворогу використовувати просто сотні КАБів на день.

"Авдіївка стерта з лиця землі саме КАБми. Те саме росіяни намагаються робити у Кринках, Роботиному, на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському напрямках", – наголосив Самусь.

Чи може Patriot протидіяти КАБам

Під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський сказав, що якби Україна отримала ще 10 систем Patriot, то це змінило б ситуацію на фронті. За словами військових експертів, щоб повністю закрити небо України, потрібно щонайменше 50 таких систем.

Україна – велика за територію країна, найбільша в Європі. Для того, щоб закрити важливі об'єкти, міста базування авіації тощо, нам дійсно треба кілька десятків Patriot,

– зауважив військовий експерт.

Однак перебування цього ЗРК за 20 кілометрів від лінії фронту – величезна небезпека, адже може прилетіти "Ланцет" або керована авіаракета. Тому потрібно тримати Patriot далі від лінії фронту, щоби якимось чином протидіяти російській авіації, попередньо підготувавши план спецоперації. Зараз ЗРК Patriot не може захистити від КАБів, адже Україна не має достатньої кількості.

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