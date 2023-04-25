Дитяча омбудсман пояснила, як відбувається повернення наших дітей з Росії
Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації розповіла, що з Росією немає ніяких перемовин щодо повернення українських дітей. Адже країна-окупант не йде на контакт.
Дар'я Герасимчук пояснила в інтерв'ю 24 Каналу, як вдається повертати українських дітей. Посадовиця заявила, що це завжди продумана операція з порятунку.
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Як Україна повертає дітей з Росії
Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації пояснила, що повернення кожної дитини – окрема історія. Цю продуману операцію з порятунку Україна проводить спільно з родичами, батьками дитини, з громадською спільнотою України.
Тут не може бути ніякого обміну, тут не може бути ніяких поступок. Росіяни мають віддати негайно всіх дітей, яких вони викрали. Негайно, без жодних перемовин,
– заявила Герасимчук.
Посадовиця пояснила, що наразі Україна повертає дітей так, як може. Проте зі сторони Кремля немає жодного погодження.
"Я не хочу, щоб складалося хибне враження, що йдуть якісь перемовини", – пояснила дитяча омбудсман.
Росія не комунікує щодо повернення дітей
Дар'я Герасимчук пояснює, що Росія не мала права переміщувати чи вивозити українських дітей. Також Кремль не йде на якийсь контакт, і Україна ні з ким не контактує сьогодні.
Росія мала б віддати всіх дітей негайно, чи використовуючи міжнародні структури, а вони є. Наприклад, міжнародний комітет Червоного Хреста, інші міжнародні організації, треті країни, будь-кого, кому Росія віддасть українських дітей, аби вони повернулися додому,
– пояснила посадовиця.
Проте, за її словами з 361 випадку повернення дітей не було жодного, щоб Росія когось віддала добровільно. Тобто ніяких перемовин в цьому випадку не ведеться.
Росія викрадає українських дітей
- За даними Офісу Генерального прокурора, Росія викрала 19 393 українські дитини. З них додому повернулись тільки 361 дитина. Ба більше, загинули 470 дітей, зазнали поранень – 949 дітей. Це все наслідки повномасштабного вторгнення Росії.
- Герасимчук пояснила, що навіть, якщо дитина повернулась назад в Україну, то не можна сказати, що історія завершилася хепіендом. Адже кожна дитина глибоко травмована через те, що вона бачила під час окупації, бачила загибель своїх батьків, рідних, через усе, що бачила дитина навколо.
- Окрім того, у Росії психологічно ґвалтують наших дітей, намагаючись переконати, що вони нікому не потрібні, що буцімто їх залишили рідні батьки. Також дітей б'ють, кидають у підвал.
- Також Дар'я Герасимчук розповіла історію Владислава, який 90 днів провів в російському полоні. Дитину змушували відмивати катівні від крові, збирати вибиті зуби й так далі. Детальніше про жахи, які чинять росіяни над нашими дітьми – читайте тут.