Дрони, ракети та лазери: як Україна переходить на новий технологічний рівень у війні

Технологічна війна – це про здатність адаптуватися, бути гнучкими та впроваджувати інноваційні рішення швидше, ніж ворог. Щоб досягнути цієї цілі, понад 1,5 року тому ми створили Brave1. Це єдина точка входу для співпраці всіх учасників defense tech-сфери — розробників, Cил безпеки і оборони, уряду, інвесторів, благодійних фондів та кожного, хто працює над технологічними рішеннями задля перемоги.

Головна місія кластера – швидко доставляти технології на фронт. Завдяки роботі платформи ідеї швидше перетворюють на реальні продукти й передають військовим. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Brave1 виконує одразу кілька ключових функцій:

допомагає розробникам пройти складний шлях від ідеї до кодифікації згідно зі стандартами НАТО;

забезпечує співпрацю між військовими, розробниками та бізнесом;

надає інструменти для тестування продуктів;

надає гранти й сприяє матчмейкінгу розробників та інвесторів.

Головні результати

Зараз на платформі Brave1 уже зареєстровано понад 3 100 розробок від 1 400 розробників. Це різні типи БпЛА, РЕБ, роботи, засоби із застосуванням штучного інтелекту та інші інновації. Більшості цих розробок не існувало до 2022 року, а вже зараз вони працюють на фронті й зберігають людські життя.

Кластер не просто надає експертну підтримку й допомагає отримати кодифікацію, а й системно видає гранти. Уже видано 394 гранти на 420,3 мільйона гривень. Завдяки фінансуванню розробники покращили рівень готовності технологій 87 % розробок.

Окремий трек фінансової підтримки – залучення інвестицій. Кластер регулярно проводить Invest Demo Days для матчмейкінгу українських виробників та українських і міжнародних інвесторів. З початку року за допомогою Brave1 уже залучено понад 25 мільйонів доларів в українську індустрію оборонних інновацій. Це в 5 разів більше, ніж за весь минулий рік.

Далі – про головні технологічні результати Brave1, інновації та унікальні розробки на фронті.

Український "Мавік", дрони-перехоплювачі: розвиток ринку БпЛА

Дрони – один із пріоритетних напрямів, на якому сфокусований кластер. Так, на платформі Brave1 зареєстровано понад 800 різних БпЛА. Понад 200 розробок кодифіковані й закуповуються державою.

Завдяки роботі кластера в Україні з'явилися унікальні розробки, зокрема, дрони-перехоплювачі. Вони перехоплюють ворожі розвідувальні БпЛА, зокрема "Орлан", SuperCam та ZALA.

Завдяки цим дронам українська ППО не витрачає цінні ракети на розвідувальників, водночас забезпечуємо кращу захищеність наших військ у тилу. Команди, які працюють з Brave1, уже мають рішення, які працюють на фронті.

Також українські військові вже активно використовують дрони з AI-донаведенням. Цьогоріч держава вперше почала централізовано закуповувати такі дрони. Вони не вразливі до ворожого РЕБу та значно ефективніші, ніж звичайні FPV.

Ще одна важлива розробка – український "Мавік". Mavic – один із найпопулярніших та найзатребуваніших дронів на фронті. Він простий, відносно дешевий та мультифункціональний. Але водночас додаються інші виклики – залежність від імпорту, складна логістика, значні втрати дронів, а найголовніше – початково він не передбачений для військових цілей. Тож рішенням може стати розробка нашого, українського "Мавіка". Вітчизняні розробки вдосконалені й адаптовані до викликів війни, зокрема, у дрони інтегровані системи зв'язку, які більш стійкі до ворожого РЕБу.

Зараз над розробкою українського "Мавіка" працюють 15 команд. Уже три вироби кодифіковані згідно зі стандартами НАТО – "Лінза" та "Зум" від команди Frontline та "Шмавік" від "Реактивних дронів". Ще два дрони – у процесі кодифікації.

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Наземні роботизовані комплекси

Роботизація – це єдиний шлях зберегти життя людей. Тож у технологічній війні роботи стали наступним геймченджером після БпЛА.

Зараз на платформі Brave1 зареєстровано понад 280 НРК. Найбільше серед них логістичних комплексів, які фактично є базовими платформами. На них можуть добудовуватися інші системи: турелі, механізми для мінування, розвідки тощо. Решта роботів – це специфічні розробки, які виконують конкретні функції: ведення вогню, камікадзе, евакуація, розмінування тощо. Та найголовніше – зберігають життя військових, оскільки керувати ними можна на відстані.

Brave1 системно проводить демо-дні, щоб тестувати розробки, знаходити найбільш ефективні, аби надалі довести їх до кодифікації.

Наприклад, минулого тижня відбувся масштабний полігон, де 40 українських розробників представили 100 наземних роботизованих комплексів власного виробництва. Серед них – 40 медевакуаційних та логістичних платформ, ударних, мінувальників і роботів-камікадзе, які були протестовані в межах полігону.

Під час випробувань роботи тестують в умовах, максимально наближених до реальних. Перевіряють роботу під дією РЕБу, прохідність, швидкість тощо. Це дає змогу визначити найбільш актуальні та потрібні на фронті розробки.

Наша глобальна ціль – щоб усі роботи, які зареєстровані в Brave1, були кодифіковані, отримали контракти й потрапили на фронт.

РЕБ

Коли Brave1 тільки починав роботу, в Україні було всього близько 10 рішень РЕБ. Зараз завдяки системній роботі з розробниками на платформі зареєстровано понад 240 розробок.

У напрямі РЕБ Україна пройшла той самий шлях, що й із БпЛА, – відкриття ринку, створення конкуренції, спрощення бюрократії. Зараз на ринку працює понад 140 розробників та виробників різного рівня в напрямі РЕБ. Водночас ситуація з РЕБ дуже динамічна: те, що працювало вчора, сьогодні може вже не діяти. Тож потрібно постійно вдосконалювати наявні технології та продовжувати активно шукати й створювати рішення.

Ракети й боєприпаси

Ракети. Президент уже анонсував ракетну програму. Очевидно, що виключно далекобійними дронами не можемо виконати весь спектр завдань, які стоять перед Силами оборони в глибині російської території. Ракети здатні завдати значно більшої шкоди російській інфраструктурі. Тож ми активно працюємо в цьому напрямі. Деталей не можемо розкривати, але працюємо над власними ракетами й уже маємо результати.

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Боєприпаси. Ми масштабували наш досвід відкриття ринків і на ринок боєприпасів. Зокрема, спростили порядок виробництва боєприпасів для безпілотників на снаряди всіх типів, збільшили маржинальність для виробників до 25 %. Це дало змогу виробникам заробляти й реінвестувати в розвиток та масштабування. А до цього спростили імпорт матеріалів для виробництва боєприпасів для БпЛА.

На сьогодні вже більш ніж 40 виробників займаються боєприпасами. Понад 140 боєприпасів кодифіковано, і маємо ціль на наступний рік – виготовити 7 мільйонів боєприпасів.

Пріоритети на 2025 рік

У нас уже є запит на технології та ключові пріоритети. Ось деякі з них.

Ракети. Ракетна програма – це завдання президента й наш пріоритет зараз. Ми розуміємо, що нам потрібна далекобійна зброя. Саме тому Україна вже виробляє і продовжить виробляти власні ракети. Цього року розробники вже почали отримувати гранти на ракети, у наступному – продовжимо працювати за цим треком.

Рої дронів. Поступово відходимо від концепції "один дрон – один оператор" і працюємо над упровадженням технологій, що дадуть змогу одному оператору керувати цілою зграєю дронів і які будуть скоординовані між собою. Так суттєво підвищуємо ефективність дронових атак. Ця розробка проходить випробування на полігонах, і вже маємо результати.

Автономне ураження. Ворог має потужні засоби РЕБ, їх робота призводить до масштабних втрат наших дронів. Щоб протидіяти російському РЕБу, дрони обладнують технологіями штучного інтелекту та машинного зору. Такі БпЛА можуть самостійно наводитися на ціль, не потребуючи жодного зв'язку з оператором.

Дрон-носій. Кластер з розробниками працює над створенням дрона-носія FPV-безпілотників. Він доставляє FPV та ретранслює зв'язок для можливості оператора керувати ними. Це дає змогу працювати FPV-камікадзе в оперативному тилу ворога.

Антишахед. Шахеди несуть щоденну загрозу українцям. Тому разом з виробниками кластер працює над спектром рішень, які зможуть позбавити ворога можливості ефективно використовувати ці дрони.

Надводні та підводні дрони. Під час повномасштабної війни виник окремий жанр – морські дрони. Вони вже довели ефективність у боротьбі з чорноморським флотом Росії, відігнавши всі його ключові кораблі з Криму в Новоросійськ. Тепер потрібен новий геймченджер. Тож розвиваємо цей напрям і фокусуємося на надводних та підводних дронах.

Лазери. Працюємо в напрямах наведення боєприпасів за допомогою лазерного променя, а також використання лазерів для збивання ворожих БпЛА.

Анти-КАБ. Щодня російські КАБи знищують позиції наших військових на фронті, а також цивільну інфраструктуру українських прифронтових міст, як-от Харків, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Щоб це унеможливити, нам потрібні нестандартні рішення. Саме для цього Brave1 активно залучає інноваторів, готових запропонувати ефективне та економічно вигідне рішення для нейтралізації таких бомб. Також працюємо з міжнародними партнерами над пошуком необхідних рішень.

Керовані боєприпаси. В умовах, коли ворог має перевагу в кількості боєприпасів, важливо використовувати їх максимально ефективно. І ключовою характеристикою є точність. Саме для цього стимулюємо розвиток в Україні ринку керованих боєприпасів, політ яких може коригуватися самостійно або оператором. А отже, їх точність суттєво вища, ніж у звичайних боєприпасів.