Військовий експерт назвав засоби, що збивають "Шахеди" над Україною

В Україні активно ведеться боротьба з дронами-камікадзе "Шахед". Майже кожного дня росіяни запускають по українській території у середньому 100 таких одиниць.

Протидіяти "Шахедам" можна кількома способами, зокрема через системи ППО. Військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний поділився своєю оцінкою з 24 Каналом ефективних засобів для знищення БпЛА.

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Як Україна бореться з російськими "Шахедами"

Росіяни вже не вперше експериментують із засобами зв'язку для "Шахедів". Деякі з них оснащені терміналом Starlink від SpaceX. Засновник компанії Ілон Маск обмежив Україні швидкість цього сигналу до 70 кілометрів на годину, намагаючись запобігти використанню Starlink у військових цілях, зокрема для керування морськими та повітряними дронами.

Раніше окупанти вже встановлювали на "Шахеди" модеми LTE з українськими SIM-картами. В Україні кожен може їх придбати й під'єднатися до одного з операторів мобільного зв'язку, що дає можливість анонімної передачі даних. Це використовується ворогом для збору розвідки з території країни.

За словами військового експерта, для боротьби з цим необхідно впровадити спеціальні технології, які дозволяють в режимі реального часу блокувати SIM-карти, що використовуються для передачі інформації дронів на високих швидкостях – приблизно 200 кілометрів на годину.

Засоби РЕБ перебивають сигнали навігації ворожих "Шахедів". Мабуть, жителі Києва бачать, що коли лунають сигнали повітряної тривоги, якщо рухатись дорогою, особливо поблизу якихось стратегічних об'єктів, перестає працювати GPS-навігація. Або іде якийсь фальшивий сигнал, тобто з'являється Мінськ, Москва чи Атлантика на навігаторі,

– пояснив Павло Нарожний.

Традиційні методи боротьби з дронами, зокрема засоби протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи, залишаються основними інструментами знищення "Шахедів".

У ніч проти 11 березня російські війська запустили 126 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. 79 з них вдалося збити, ще 35 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.