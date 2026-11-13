Знищення третини нафтопереробки Росії та рекордний дефіцит бюджету: як діють удари України

Українські удари по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають не лише на паливний сектор, а й на всю економіку Росії. Пошкодження НПЗ, проблеми з нафтовим експортом і логістикою збігаються зі стрімким зростанням бюджетного дефіциту та військових витрат.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають не лише на паливний сектор, а й на всю економіку Росії. Пошкодження НПЗ, проблеми з нафтовим експортом і логістикою збігаються зі стрімким зростанням бюджетного дефіциту та військових витрат. Водночас Кремль намагається компенсувати людські втрати прихованою мобілізацією, а атаки на критичну інфраструктуру оголюють нові вразливості російської держави.

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі пояснив 24 Каналу, наскільки болючими для Росії стали українські удари по нафтопереробних заводах, як вони впливають на експорт нафти та чи здатна Москва й надалі фінансувати війну в умовах бюджетної кризи. Також журналіст оцінив масштаби російських людських втрат, наслідки прихованої мобілізації та вразливість критичної інфраструктури Росії.

Масштаби руйнування нафтопереробної галузі

Останні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи продемонстрували безпрецедентну ефективність.

За даними галузевих джерел, лише за кілька тижнів Україна змогла вивести з ладу близько 30 відсотків потужностей російської нафтопереробки. Ураження зазнали дев'ять із тридцяти п'яти найбільших НПЗ на території Росії.

Серед найбільш значущих цілей опинився порт Усть-Луга в Ленінградській області, який є ключовим експортним вузлом на Балтиці. Масштабна пожежа, яку було видно навіть з території Естонії, свідчить про серйозні пошкодження терміналів перевалки нафтопродуктів.

Крім того, успішні удари були завдані по Саратовському НПЗ, де уражено установки термічної та первинної переробки нафти, а також по підприємству в Кіришах, роботу якого було повністю зупинено через пошкодження ключових технологічних вузлів.

Сумарна проєктна потужність постраждалих заводів становить близько 300 тисяч тонн на добу. Фактичне скорочення обсягів переробки сирої нафти може сягати 200 тисяч тонн щодня.

Падіння експорту та логістичний колапс

Наслідки цих атак миттєво позначилися на російському нафтовому експорті, який різко просів.

Лише за один тиждень постачання скоротилися на 700 тисяч барелів на добу, досягнувши мінімуму за останні три тижні. Валова вартість російського морського нафтового експорту знизилася до шеститижневого мінімуму.

Показовим є випадок із танкером, що перевозив російське дизельне паливо до США: судно розвернулося за кількасот кілометрів від Нью-Йорка і почало віддалятися від американських берегів, очікуючи нових розпоряджень.

Одночасно зафіксовано призупинення відвантажень у порту Козьміно, де причали пустували кілька днів поспіль. Удар по нафтоперекачувальній станції в Самарі, яка є важливим вузлом для експортних маршрутів на Усть-Лугу та Новоросійськ, додатково ускладнив логістику.

Критичний удар по федеральному бюджету

Економічні втрати від руйнування інфраструктури накладаються на загальну кризу російських фінансів.

Дефіцит федерального бюджету Росії з січня по жовтень склав 5,2 трильйона рублів, що на 38 відсотків перевищує весь запланований дефіцит на поточний рік. Попри високі світові ціни на нафту, нафтогазові доходи Росії скоротилися на понад 14 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цікаво. Європейський Союз готується 16 листопада затвердити нові санкції проти приблизно 150 російських фізичних та юридичних осіб. Під обмеження потраплять близько 50 банків, енергетичні компанії та структури, що забезпечують роботу "тіньового флоту" й обхід попередніх заборон.

Водночас військові витрати продовжують стрімко зростати. За оцінками аналітиків, цього року вони становитимуть 17 трильйонів рублів, що на 40 відсотків більше за початкові плани.

Ситуація настільки серйозна, що фінансовий блок російського уряду попереджає про неможливість підтримувати нинішній рівень витрат на війну.

Прихована мобілізація та демографічна катастрофа

На тлі економічних проблем Росія стикається з безпрецедентними людськими втратами, які змушують владу посилювати приховану мобілізацію.

Звичайні громадяни раптово опиняються в ролі штурмовиків, а їхні родичі втрачають будь-який зв'язок із ними. Показовою є історія призовника з Нефтекамська, якого затримали на вулиці, відправили в зону бойових дій, а згодом визнали зниклим безвісти, попри те, що він продовжував виходити на зв'язок.

Аналіз витоку даних із російського реєстру актів цивільного стану підтверджує катастрофічні масштаби втрат. Близько 89 відсотків зареєстрованих смертей військових припадають на територію України або прикордонні російські області.

Найбільша кількість загиблих зафіксована на напрямках головних російських наступів, зокрема в Покровському районі Донецької області. Ці цифри є серйозно недооціненими через затримку між фактичною загибеллю та її офіційною реєстрацією, проте вони вже свідчать про те, що російські втрати б'ють усі історичні рекорди.

Вразливість критичної інфраструктури та логістики

Окрім нафтопереробки, українські удари вражають інші критичні сектори російської економіки. Атаки на дата-центри компанії Яндекс призвели до безповоротної втрати частини клієнтських даних та змусили евакуювати суперкомп'ютери, що використовуються для розробки штучного інтелекту. Пропозиції російської влади перенести сервери під землю лише підкреслюють безпорадність перед загрозою з повітря.

Додатковим ударом по логістиці стало обвалення залізничного мосту в Архангельській області, внаслідок чого цілі регіони, такі як Республіка Комі та Воркута, опинилися відрізаними від решти країни. Відсутність обхідних шляхів унеможливлює швидке відновлення сполучення.

Усе це відбувається на тлі підготовки до важкої зими, коли російські регіони можуть зіткнутися з тими ж проблемами з опаленням та електропостачанням, які окупаційна влада створила на захоплених територіях України.

Комплексний вплив цих факторів створює безпрецедентний тиск на російську державну машину, наближаючи момент, коли економіка більше не зможе обслуговувати військові амбіції Кремля.

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