Крим чи Донбас: Подоляк припустив, які території першими поверне Україна

Михайло Подоляк переконаний, що Україна точно звільнить Крим. Він назвав умови, коли росіяни можуть самі втекти з півострова.

В ефірі єдиного телемарафону у Михайла Подоляка запитали, яким, на його думку, буде завершення війни й що стане "фінальним акордом" перемоги – звільнення Донбасу чи Криму. Про це пише 24 Канал.

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"Це логіка": Подоляк припустив розвиток закінчення війни

Радник глави ОП Михайло Подоляк зізнався, що не готовий сказати, яким може бути закінчення війни, адже "сценарні плани" можуть бути різними. Він наголосив, що такі речі повинні коментувати люди, пов'язані з військовою справою.

При цьому він сказав, що логічно було б припустити, що якщо Україна звільнить Донбас та Запоріжжя, то росіяни самі будуть втікати з Криму й це відбуватиметься швидко.

Якщо ми звільняємо території Луганської, Донецької, чи Запорізької області, то Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що будуть робити там росіяни. Вони ж будуть розуміти, що треба втікати,

– сказав Подоляк.

Також радник ОП впевнений, що рано чи пізно він буде на набережній в Ялті й "це лише питання часу".

Я там точно буду, тому що це логіка. Життя йде в рамках логічних коридорів,

– додав він.

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