Як українські ракети вразили російський буксир "Василій Бех": з'явилося потужне відео

Українські військові продовжують битися з російськими загарбниками за острів Зміїний. У цій битві наші воїни нещодавно знищили російський буксир "Василій Бех". Тепер з'явилося промовисте відео успішної роботи наших воїнів.

Разом з буксиром на дно пішов ЗРК "Тор"

У Військово-морських Силах України 17 червня повідомили, що влучили у буксир "Василій Бех". У російське судно вдалося влучити саме тоді, коли воно везло військових і озброєння до острова Зміїний.

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Повідомлялося, що "Василій Бех", який став частиною чорноморського флоту Росії у 2017 році, на своєму борту мав зенітно-ракетний комплекс "Тор". Вартість такого ЗРК оцінюють у 25 мільйонів доларів. Однак це його не врятувало від українських ракет.

Відео, як українські воїни знищили російський буксир "Василій Бех"

Що ще відомо про знищення буксира "Василій Бех"

За попередніми даними Одеської міськради, українським військовим вдалося уразити 70% ворожого екіпажу. Доля решти росіян – невідома.

Буксир "Василій Бех" забезпечував доставку на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту загарбників.

Судно, яке побудували на Астраханському суднобудівному заводі, пішло на дно Чорного моря. Інші російські кораблі намагалися проводити пошуково-рятувальну операцію.

Деталі успішної операції розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він повідомив, що в російський буксир влучили дві ракети "Гарпун".

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За словами Арестовича, ракети вистрілили на досить велику відстань – орієнтовно, як від Одеси до острова Зміїний. Окрім того, Арестович повідомив, що ворожий корабель потопили приблизно за 90 кілометрів від узбережжя Одещини.

В оперативному командуванні "Південь" 18 червня розповіли, що сталося з буксиром "Василій Бех". Там заявили, що судно повністю вигоріло й пішло на дно.

Ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що "Василій Бех" – це вагома втрата для російських окупантів.

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