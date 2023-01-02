Тут ведуться запеклі бої: NYT показав, як українські захисники зустріли Новий рік біля Кремінної
Джерело:The New York Times
У переддень Нового року росіяни цинічно обстріляли Україну ракетами. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні українці.
Варто нагадати, що у ніч 2 січня відбулась також атака 39 безпілотників "Шахід". Українські військові заявили, що збили їх усіх.
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Як українці святкували Новий рік
Попри постійні обстріли та атаки дронів, українці залишились незламними та змогли святково зустріти новий 2023 рік.
Видання показало, як зустрічали 2023 рік у 43 ОАБр на напрямку Кремінна – Сватове. Там ведуться запеклі бої за звільнення ключової траси, яка є основним маршрутом постачання ворожої армії на північній ділянці фронту.
Сьогодні для нас звичайний день. Ми працюємо з самого ранку і чекаємо наказу почати стріляти з гармат і надати всю необхідну допомогу нашій піхоті на місці в Кремінній,
– сказав старший офіцер Скіф.
Як українські воїни святкували Новий рік / Фото Nicole Tung
Судячи з фото, воїни перемістили гармату 2С7 "Піон" на відкриту місцевість, звідки вони здійснювали обстріл російських укріплень у місті Кремінна.
Що відбувається на Луганщині: головне
- За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські військові перебувають поблизу Кремінної, але ще не зайшли у місто. Там точаться бої.
- Біля Кремінної група росіян зі зброєю самостійно здалася у полон. Їхня кількість – не менше п'яти осіб.
- За словами військового експерта Миколи Саламахи, деокупація Кремінної стане першим кроком для того, щоб здійснювати наступ в сторону Сєвєродонецька та Лисичанська.
- В американському Інституті вивчення війни розповіли, що росіяни готуються до вирішальних боїв у Луганській області. Українські захисники продовжують контрнаступ на Кремінну.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що цього тижня захисники просунулись до 2,5 кілометра у бік Кремінної.